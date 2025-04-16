Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в разговоре с Рамблером оценил планы властей США использовать пошлины для изоляции Китая на мировой арене, а также назвал «идеального» экономического противника для Вашингтона.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон предложит 70 странам ограничить экономические и торговые связи с Пекином в обмен на снижение своих импортных пошлин. По данным газеты, Соединенные Штаты хотят убедить другие государства запретить компаниям из КНР базироваться на их территории и поставлять через них свою продукцию. Также Вашингтон хочет прекратить «поглощение» его торговыми партнерами дешевых промышленных товаров из Китая. Одним из авторов соответствующей инициативы выступил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он предложил этот план президенту США Дональду Трампу 6 апреля.

Экономическая сторона данного плана состоит в том, чтобы не допустить создания антиамериканской торговой коалиции, выступающей за справедливую торговлю. Также Вашингтон хочет опереть рост развивающихся экономик на поставки промышленного оборудования не из Китая. Для этих 70 стран прекращение торговых отношений с КНР будет означать прекращение закупок там таких товаров, как микроэлектроника, автоматизированные промышленные линии, машины в целом, и замену всего этого такими же товарами из США. Но в США таких товаров нет. Их крайне недостаточно и в Европейском союзе, и в Японии, и в Южной Корее. Кроме того, там они слишком дороги, то есть закупать такие товары не в Китае будет просто невыгодно. Китайский рынок поглощает немало товаров развивающихся стран, и если от закупок китайского промышленного оборудования начнут отказываться, то западные рынки вряд ли смогут принять на себя всю ту продукцию, которую развивающиеся экономики производят с прицелом на рынок Поднебесной. Таким образом, можно говорить о том, что проект Трампа страдает непродуманностью. Он не учитывает важнейшие экономические механизмы современного мира. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время американская экономика находится в ослабленном состоянии.

«За последние годы американская промышленность во многом была разрушена, в стране ведется крайне слабая подготовка техников и инженеров, а в силу неолиберальной образовательной политики в США произошло общее отупение населения. И при этом американцы решили, что они могут с ходу выиграть экономическую войну со страной, которая в настоящее время играет лидирующую роль в мировой экономике, со страной, чья промышленность вдвое превосходит американскую. У США действительно есть «золотой рынок», о котором говорил Трамп. Там действительно много потребляют и тратят много денег. Но американский рынок не опирается на индустриальную силу, которая была у США еще четверть века назад. Сейчас эта сила находится в руках Китая», - сказал эксперт.

Решение Трампа начать торговую войну с Пекином Колташов назвал «неверным».

«Он выбрал самого сильно противника среди всех возможных. А для того, чтобы успешно реализовывать свою протекционистскую торговую политику, чтобы проводить агрессивную внешнеторговую политику, нужно выбирать противника, которого ты точно сможешь победить. Так, Трамп довольно быстро победил Колумбию, довольно быстро победил Панаму, но почему он решил, что сможет быстро справиться с Китаем?» - задался вопросом специалист.

В настоящее время «идеальным противником для США» является Европейский союз, добавил экономист.

«Европейский союз лишил себя конкурентных преимуществ, заключавшихся в дешевых и обильных энергоресурсах из России. Так что производить в ЕС товары, которые могут производить США, дорого. И если бы Трамп ударил по Евросоюзу, то он мог бы заставить его покупать у США больше оружия. Что еще может купить ЕС? Кроме того, Трамп мог бы добиться переноса из ЕС, в частности из Германии, в США предприятий вместе с рабочими и с оборудованием, ведь производить в Америке, действительно, дешевле. Но Трамп почему-то решил действовать против Китая», - отметил эксперт.

Возможные переговоры Китая и США по экономическим вопросам могут быть затруднительными, добавил Колташов.

«Непонятно, что Китай должен будет купить в США. Сейчас грузовые контейнеры возвращаются в США из Китая пустыми. И так происходит не из-за какой-то «коварной» политики Пекина, а из-за того, что в США просто нечего купить. Что Трамп может предложить Китаю? Американское оружие, американскую фармацевтическую продукцию? Но Китай может производить собственную фармацевтическую продукцию. Кроме того, американцы выставляют слишком высокую цену за свои лекарства, просто неадекватную цену. Они берут ее на внутреннем рынке, разоряя население на любых болезнях, но Китай на нее не согласится. А американское оружие Китаю не нужно. Поэтому тут есть проблема возможных переговоров. О чем разговаривать Пекину и Вашингтону? Трамп хочет капитуляции Китая, но эффект от его действий, скорее, будет обратным… Он все еще играет в покер, а торговое противостояние США и Китая – это шахматы, где ходы нужно просчитывать», - заключил эксперт.

Ранее в США пригрозили поднять пошлины на китайские товары до 245%.