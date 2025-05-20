Росфинмониторинг захотел получить доступ к данным СБП

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала проект закона, предоставляющий ведомству доступ к данным Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир» для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, сообщает ТАСС.

Согласно тексту пояснительной записки, законопроект ориентирован на налаживание взаимодействия между Росфинмониторингом и организацией, выполняющей функции операционного центра при совершении денежных переводов с применением сервиса быстрых платежей платежной системы Центрального банка РФ и национальной системы платежных карт. Сейчас такой организацией является Национальная система платежных карт.

Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев пояснил, что документ предлагает наделить Росфинмониторинг правом запрашивать у Национальной системы платежных карт сведения о транзакциях, проведенных через систему быстрых платежей и платежную систему «Мир», для борьбы с легализацией преступных доходов.

По словам Груздева, порядок взаимодействия Росфинмониторинга с Национальной системой платежных карт в части направления запросов и предоставления ответов, включая сроки передачи информации, ее объем и состав, будут определены соответствующим соглашением.

Предполагается, что принятие законопроекта ускорит процедуру проведения Росфинмониторингом проверок в отношении денежных переводов, осуществляемых через систему быстрых платежей и платежную систему «Мир», что в итоге повысит эффективность противодействия отмыванию денег.