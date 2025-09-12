Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в разговоре с Рамблером оценил решение Центрального банка снизить ключевую ставке до 17% годовых, а также высказался о влиянии российских властей на дальнейшие решения регулятора по ключевой ставке.

На заседании 12 сентября совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых. ЦБ уточнил, что экономика постепенно восстанавливается и движется к устойчивому росту. В последние месяцы заметно увеличилось кредитование. Инфляционные ожидания остаются высокими, говорится в пресс-релизе.

Снижение ключевой ставки всего на 1 п.п. – это осторожное снижение. Такое решение ЦБ говорит об отсутствии у него большого оптимизма касательно уровня инфляции. Вместе с тем оно говорит о том, что рост российской экономики все же происходит несмотря на то, что ставка остается высокой и, по сути, запретительной для кредитования. То есть кредиты все еще очень дороги, коммерческая окупаемость кредитов сейчас практически невозможна. Однако снижение ставки даже на 1 п.п. все равно помогает экономическому росту. Соответствующий шаг демонстрирует, что в дальнейшем кредиты будут дешеветь, и в то же самое время он демонстрирует, что ставки по депозитам будут оставаться достаточно высокими. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

При определенных условиях российские власти могут оказать давление на ЦБ в вопросе снижения ключевой ставки на дальнейших заседаниях, считает экономист.

«Полагаю, ЦБ нацелен продолжать осторожную и неспешную денежно-кредитную политику. Но мы еще посмотрим на то, какими будут данные по экономике за Ⅲ квартал [2025 года]. От них во многом будет завить то, с какой интенсивностью президент и правительство будут оказывать влияние на Центральный банк. То есть сейчас значение имеют не только показатели по инфляции, но и общая картина по росту экономики. Пока мы знаем, что за первое полугодие текущего года рост обрабатывающей промышленности у нас составил 4,2%. При этом рост российского ВВП замедлился. И если итоговые (а не текущие) подсчеты данных за Ⅲ квартал продемонстрируют необходимость в более интенсивном снижении ставки, то на Центральный банк будет оказано давление с тем, чтобы он снижал ее интенсивнее», - отметил эксперт.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила об общем направлении на снижение ключевой ставки.