Российский фондовый рынок упал

На фоне ужесточения антироссийской риторики со стороны президента США Дональда Трампа индекс Мосбиржи в начале основной торговой сессии опустился до минимума в ноябре. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Индикатор падал до 2 502 пунктов, в последний раз на таком уровне он находится 29 октября. До низшего значения с начала года ему осталось потерять около 50 пунктов.

На состояние российского фондового рынка повлияли слова главы Белого дома о поддержке законопроекта с требованием максимально жестких санкций в отношении стран, сотрудничающих с Россией. Авторами документа выступают сенаторы Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ричард Блюменталь.

Ранее Трамп уклонялся от ответов на вопрос по поводу поддержки инициативы, предполагающей введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, но теперь его мнение изменилось. Недовольство у президента США вызывает несговорчивость Москвы по поводу остановки боевых действий на территории Украины.