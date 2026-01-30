Названы причины укрепления курса рубля

Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером объяснил укрепление рубля к доллару и дал прогноз по курсу российской валюты в обозримой перспективе.

Накануне внебиржевой курс доллара впервые с марта 2023 года опустился ниже 75 рублей.

Причины укрепления курса рубля и ослабления курса доллара связаны с высокими ставками Центробанка, приводящими к высоким доходам по депозитам. Сейчас рублевые депозиты в среднем приносят доход в 14-15%. При этом у россиян на руках достаточно много долларов, и люди несут деньги в банки с расчетом забрать их потом, после чего выкупить доллары и заработать. Кроме того, на укреплении российской валюты сказалось сокращение уровня российского импорта. Россияне покупают меньше импортных товаров, чем раньше, соответственно, потребность в валюте снижается. А третий фактор – это то, что доллар перестал быть основной валютой торговых операций, как это было до 2022 года. Его место занял юань. А доллар превратился в один из товаров, которые просто покупаются и продаются на рынке. Соответственно, американская валюта у нас больше не связана с какими-то макроэкономическими историями. Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук

В обозримой перспективе курс рубля во многом будет зависеть от решений Центробанка по ключевой ставке, подчеркнул эксперт.

«Если люди увидят, что ставка ЦБ снижается, что вслед за ней снижаются и ставки по депозитам, то они начнут закрывать депозиты и покупать доллары. При таком сценарии курс рубля может сильно упасть, а курс доллара – укрепиться. Но пока соответствующий сценарий не просматривается. Полагаю, пока Центробанк не собирается серьезно снижать ключевую ставку. Поэтому я не ожидаю существенного ослабления курса рубля и укрепления доллара в ближайшее время. Но в целом прогнозный курс на 2026 год – это 85-95 рублей за доллар, поэтому, думаю, в дальнейшем доллар несколько вырастет и будет «болтаться» на уровне около 85 рублей», - отметил Зубец.

