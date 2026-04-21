Экономист дал прогноз по ключевой ставке

На заседании Центрального банка, которое состоится 24 апреля, с высокой долей вероятности будет принято решение о снижении ключевой ставки на 0,5 п.п. — с 15% до 14,5 % годовых. Таким мнением в разговоре с Рамблером поделился финансовый аналитик Михаил Беляев.

По словам специалиста, на решение регулятора может повлиять давление со стороны бизнес‑ и экспертного сообществ — несмотря на отсутствие объективных экономических предпосылок для смягчения денежно‑кредитной политики.

Главный фактор, влияющий на решение ЦБ, — давление бизнес‑ и экспертного сообществ с требованием снизить ключевую ставку. Однако значительное снижение неоправданно: речь может идти максимум о снижении на 0,5 %. При этом объективных экономических предпосылок для смягчения денежно‑кредитной политики нет — признаков снижения инфляции в России не наблюдается. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Эксперт подчеркнул, что снижение ключевой ставки само по себе не поможет справиться с инфляцией: для ощутимого эффекта необходимо активизировать работу Антимонопольной службы. По мнению Беляева, эти меры должны идти в связке — иначе контроль над ростом цен будет потерян.

«Снижение ключевой ставки само по себе не даст эффекта в борьбе с инфляцией. Обязательное условие — параллельная активизация работы Антимонопольной службы. Эти меры должны реализовываться в связке: при снижении ставки служба обязана жёстко контролировать рост цен, иначе ситуация выйдет из‑под контроля», — сказал он.

По оценке экономиста, снижение ключевой ставки до 14,5 % годовых не вызовет бурного роста кредитования в промышленности — условия останутся тяжёлыми. Основная выгода от такого шага достанется бюджету за счёт сокращения субсидий на льготное кредитование, тогда как для реального сектора экономики ставка по‑прежнему будет слишком высокой.

«Снижение ставки до 14,5 % принесёт основную выгоду бюджету — сократятся расходы на субсидии для льготного кредитования. Для промышленности же условия останутся сложными: ставки выше 8 % для неё практически неприемлемы. Средняя рентабельность промышленных предприятий — 12–15 % (за исключением сверхдоходных отраслей), а ключевая ставка по‑прежнему превышает этот уровень. Предприятиям приходится брать кредиты на невыгодных условиях — жертвовать прибылью, чтобы сохранить производство», — отметил специалист.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы.