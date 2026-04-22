Курс рубля описали словами «все плачут»

В среднесрочной перспективе курс рубля с большой долей вероятности останется устойчивым, ожидать драматичного ослабления российской валюты в обозримом будущем не приходится. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, его слова приводит «Интерфакс».

© ТАСС/EPA

Нынешний курс рубля является излишне крепким, что не несет особой пользы российской экономике. От этого страдают не только отечественные экспортеры, но и федеральный бюджет.

«Все плачут, все наши экспортеры, конечно, но, видите, они не могут додавить ни правительство, ни Центральный банк», — посетовал Костин.

Несмотря на прогнозы ряда экспертов, которые ожидают ослабления рубля, курс российской валюты вряд ли существенно изменится, полагает глава финансовой организации. «Рубль месяц за месяц, зараза, держится, и ничего с ним не случается», — констатировал Костин.

Более оптимальным вариантом для российской экономики он называл коридор 90-100 рублей за доллар. При таком раскладе выручка отечественных экспортеров стала бы постепенно расти, а федеральный бюджет смог бы рассчитывать на дополнительные поступления с продаж энергоресурсов, что особенно актуально с учетом стремительного роста дефицита госказны. Схожего мнения придерживается в том числе глава Национального союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Однако жесткая денежно-кредитная политика Центробанка способствует лишь дополнительному укреплению рубля, резюмировал он.