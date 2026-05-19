На Западе назвали лидера среди мировых валют

Западные СМИ назвали российский рубль лучшей мировой валютой, потому что он продемонстрировал лучший результат роста относительно доллара. Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом издание прореагировало на укрепление рубля к доллару на 12% — это стало лучшим результатом по этому показателю среди всех валют мира. Как сообщает источник, причиной такого роста стали высокие цены на энергоносители на фоне конфликта в Иране.

При этом издание подчеркивает, что сегодня курс рубля остается выше ожиданий, хотя некоторые аналитики считают его переоцененным. Кроме того, рубль укрепляется из-за санкций Запада, дисбаланса на финансовом рынке и жесткой денежно-кредитной политики — это снижает инфляцию в России, но уменьшает доходы экспортеров и бюджетные поступления.

Ранее курс доллара на межбанке опустился ниже 71 рубля впервые с 7 февраля 2023 года.