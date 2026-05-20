Доллару предрекли дальнейшее падение

Кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что доллар может подешеветь до 60 рублей. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам Балынина, в ближайшее время доллар может значительно упасть. Как объяснил эксперт, это было бы обычной ситуацией для финансового рынка.

«В самое ближайшее время мы увидим уверенное преодоление отметки ниже 70 рублей. 60–65 рублей считаю пределом укрепления рубля, временные просадки доллара ниже 60 рублей за единицу в течение 2026 года также возможны», — заявил он.

Балынин также добавил, что желающим инвестировать следует обратить внимание на банковские вклады в рублях.

Ранее курс доллара впервые за три года опустился ниже 70 рублей.