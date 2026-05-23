МВФ предупредил о крахе Евросоюза

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что без структурных реформ госдолг стран-членов ЕС к 2040 году может вырасти до критических 130% ВВП. Это грозит «взрывоопасной» ситуацией в экономике, сообщает Politico со ссылкой на документы.

В МВФ подсчитали, что в ближайшие 15 лет европейские правительства столкнутся с резким ростом расходов на оборону, энергетику и выплату пенсий.

«Если ситуацию не контролировать, государственный долг выйдет на неустойчивую траекторию. К 2040 году средний уровень долга в ЕС удвоится и достигнет критических 130% от ВВП», — говорится в документе фонда, представленном министрам финансов ЕС.

Эксперты МВФ подчеркивают, что тактика «плыть по течению» не поможет, необходим комплекс жестких реформ. Среди них — повышение пенсионного возраста, стимулирование рынка труда, интеграция энергорынков и упрощение инвестирования сбережений граждан.

Фонд также предлагает финансировать инновации, энергетику и оборону через совместные облигации ЕС. Однако единства пока нет: поддерживают такой шаг Италия, Франция, Испания и Греция, а Германия выступает категорически против.

