Ключевая ставка и её влияние на финансы

ючевая ставка Банка России — главный инструмент финансового регулятора для управления инфляцией и денежно-кредитной политикой. 25 октября Банк России поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 21%. Объясняем, почему это важно и как повлияет на условия по банковским вкладам, кредитам и ипотеке.

Что такое ключевая процентная ставка

Ключевая процентная ставка — это базовая ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам. Она служит основным ориентиром для остальных ставок в экономике.

В России ключевую ставку устанавливает Совет директоров Центрального банка. Он корректирует её на регулярных заседаниях в зависимости от экономической ситуации.

Расписание заседаний ЦБ публикует на своём сайте в начале каждого года. ЦБ РФ — независимая организация, он не подчиняется правительству и принимает решения независимо от него.

Подобные органы есть и в других странах, например в США ставку регулирует Федеральная резервная система (ФРС), а в странах Еврозоны — Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Актуальную ключевую ставку в России можно узнать на официальном сайте российского регулятора.

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Почему центральные банки изменяют ключевую ставку

Центральный банк изменяет процентную ставку, чтобы управлять инфляцией и экономической активностью. Оптимальный уровень инфляции, по мнению ЦБ РФ, составляет около 4%.

Инфляция — устойчивое повышение уровня цен на товары и услуги.

Когда инфляция превышает целевой уровень, Банк России повышает ключевую ставку, делая кредиты более дорогими и снижая потребительскую активность. Это помогает сдерживать рост цен и замедляет экономику.

Например, в декабре 2014 года ЦБ РФ резко увеличил ставку с 10,5 до 17%, чтобы охладить резкий рост инфляции, которая достигала 16%. Такое повышение ставки привело к удорожанию кредитов и снижению потребительского спроса, что ослабило инфляционное давление.

Напротив, когда инфляция опускается ниже 4%, Центральный банк снижает ставку и тем самым удешевляет кредиты. Это стимулирует потребительские расходы и ускоряет экономический рост.

Например, в 2020 году, на фоне последствий COVID-19, ЦБ РФ снизил ставку до рекордного минимума в 4,25%, что поддержало инфляцию, упавшую до 2,3%, и ускорило экономический рост до 4,7% в 2021 году после падения на 2,7% в 2020 году.

Корректировка ключевой ставки позволяет ЦБ России сохранять баланс между контролем инфляции и поддержанием экономического роста.

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Как ключевая ставка влияет на повседневные финансы

Повышение ключевой ставки делает кредиты более дорогими, а вклады — более выгодными. Снижение стимулирует доступность займов и уменьшает доходность сбережений. Понимание этого, а также тенденций в экономике помогает принимать обоснованные финансовые решения. Например, определить лучшее время для покупки жилья в ипотеку или перспективные инвестиционные инструменты.

При повышении ставки кредиты, в том числе ипотека, автокредиты, потребительские кредиты, становятся дороже. Это делает дорогостоящие покупки менее доступными и снижает спрос на такие товары, как жильё или автомобили. В то же время доходность по депозитам растёт, делая сбережения выгоднее и стимулируя людей откладывать деньги, а не тратить.

Для крупных покупок крайне важно учитывать значение и динамику ставки. Например, при росте ставки стоит отложить покупку жилья или автомобиля, а лучше рассмотреть альтернативные варианты, такие как аренда.

Понимание динамики ставки помогает и в решениях по сбережениям. При высокой ставке выгодно открыть долгосрочный депозит и зафиксировать доходность. Это поможет быстрее накапливать средства и воспользоваться ими в будущем, когда ставка снова снизится.

При низкой ставке выгоднее брать кредиты. Так, семьи, планирующие покупку жилья, могут выгодно зафиксировать ипотеку по низкой ставке.

Снижение ставки также даёт возможность для перекредитования. Можно рефинансировать ипотеку или автокредит, уменьшив ежемесячные платежи и общую сумму переплаты. Это особенно полезно для тех, кто взял кредит в период высокой ставки: при снижении они могут значительно сэкономить, пересмотрев условия кредитного договора.

Ключевая ставка также влияет на курс национальной валюты. При высокой ключевой ставке рубль обычно укрепляется, так как высокие процентные ставки привлекают инвесторов для покупки активов, номинированных в рублях. Это увеличивает спрос на рубль и снижает спрос на иностранную валюту и активы, номинированные в ней, что, в свою очередь, способствует стабилизации курса рубля.

Однако не менее важным является сравнение ключевых ставок. Если процентные ставки по другим валютам (например, доллару или евро) остаются высокими или начинают расти, это может привести к оттоку инвестиций из рублёвых активов, даже если ключевая ставка в России остаётся высокой. Инвесторы, стремящиеся к максимальной доходности, могут переключаться на более выгодные инструменты в других валютах.

При низкой ключевой ставке рубль, как правило, ослабевает, что увеличивает риски инфляции и снижает привлекательность российских активов. Таким образом, динамика процентных ставок, как в России, так и в других странах, является важным фактором, влияющим на курс рубля и общую экономическую стабильность.

Как ключевая ставка влияет на инвестиции

Ключевая ставка играет важную роль на фондовом рынке. При её повышении доходность облигаций и депозитов растёт, делая их более привлекательными для инвесторов, что снижает интерес к акциям.

Текущая доходность десятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) превышает 17%, тогда как среднегодовая доходность индекса полной доходности Мосбиржи за последние десять лет, включая дивиденды, составляет около 16,7%.

При этом цены облигаций с фиксированной доходностью снижаются, так как их доходность оказывается менее конкурентоспособной по сравнению с новыми выпусками под более высокие ставки.

Это приводит к оттоку капитала с рынка акций. В результате некоторые инвесторы, удерживающие акции и старые выпуски облигаций, могут нести потери из-за снижения их рыночной цены.

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Выбор стратегии

При выборе инвестиционной стратегии важно учитывать изменения процентной ставки. В период её роста оптимально инвестировать в облигации с плавающей купонной ставкой (флоатеры), доходность которых привязана к ключевой ставке ЦБ, и в фонды денежного рынка, так как они вкладываются в менее рискованные, но ликвидные активы. После достижения пика ставки стоит обратить внимание на облигации с фиксированной доходностью или долгосрочные депозиты, которые обеспечат стабильный высокий доход на длительный срок.

Точно определить, до какого уровня Банк России может поднять или снизить процентную ставку, сложно, однако определить момент смены курса ЦБ в отношении ставки — задача более простая.

Пик ставки можно считать достигнутым при первом её снижении после периода повышения. Началу снижения ставки сопутствует замедление роста потребительских цен. При противоположной ситуации можно определить и минимальный уровень ставки.

Динамику ключевой ставки ЦБ и потребительской инфляции можно посмотреть здесь.

В цикле снижения ставки предпочтение стоит отдавать акциям, долгосрочным облигациям и другим более рискованным активам. Это объясняется тем, что доходность по депозитам и краткосрочным облигациям снижается, поэтому инвесторы в этих условиях начинают устремляться в более прибыльные инструменты.

Резюме

Ключевая ставка — важнейший экономический индикатор, который влияет на кредиты, депозиты, валютный курс и инвестиции. Следить за её динамикой важно, чтобы принимать взвешенные финансовые и инвестиционные решения.

Меняя ставку в ту или иную сторону, Банк России задаёт нам направление для действий: при повышении ставки он как бы советует больше сберегать, вкладываться в консервативные инструменты, а при снижении — побуждает больше тратить и инвестировать, используя возможности для роста доходности.