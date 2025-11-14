Могут ли приставы арестовать пенсию

Многие считают, что пенсия по старости неприкосновенна и с неё не могут производить никаких удержаний. На самом деле это не так: долги могут удерживаться не только с зарплаты, но и с пенсионных пособий. При этом не все выплаты можно арестовать, а размер взыскания ограничен законом. Разбираемся, в каких случаях судебные исполнители вправе арестовать пенсию, сколько могут удержать и как защитить свой доход.

Какие пенсии могут и не могут арестовать

По закону приставы имеют право удерживать деньги в счёт долга не только с зарплаты, но и с иных доходов гражданина, в том числе с пенсии. Удержание возможно, если есть исполнительный документ — судебное решение или приказ, исполнительная надпись нотариуса.

Однако обращение взыскания возможно не на все виды пенсионных выплат.

Арестовать могут:

страховую пенсию по старости и инвалидности;

накопительную пенсию;

дополнительные выплаты, например надбавки за выслугу;

государственную пенсию по старости и инвалидности.

Полностью защищены от взыскания:

выплаты по потере кормильца;

единовременные выплаты пенсионерам;

компенсации по уходу за инвалидами;

пенсии, назначенные из-за потери здоровья (например, выплаты инвалидам войны).

Сколько могут удерживать

Согласно закону в большинстве случаев из пенсии могут удерживать не более 50%. Это касается списаний за долги по кредитам, налогам, штрафам, распискам, коммунальным услугам. Но в некоторых случаях объём удержания может быть выше: при долгах по алиментам и компенсациям за вред здоровью, потерю кормильца, ущерб от правонарушения он может достигать 70% дохода.

Списывать всю пенсию по закону нельзя. Даже если у вас есть долги, вы имеете право получать сумму в размере прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в регионе или на федеральном уровне, если региональный минимум не задан, говорит адвокат бюро БВМП Ярослав Земсков.

Если размер пенсии равен прожиточному минимуму или меньше его, то на неё не может быть обращено взыскание. Например, если пенсия должника — 15 тысяч рублей, а прожиточный минимум пенсионера в регионе — 12 тысяч, то приставы могут производить удержание максимум с 3 тысяч рублей. Тогда при размере удержания до 50% максимально будут списывать 1,5 тысячи рублей, а при удержании 70% — 2,1 тысячи рублей в месяц. Ярослав Земсков адвокат, Адвокатское бюро «БВМП»

Однако, чтобы при взыскании учитывался прожиточный минимум, нужно самостоятельно обратиться к приставу с заявлением об этом, так как судебные исполнители не стремятся защищать интересы должников, дополняет младший юрист юридической компании «Митра» Анна Циммерман. Ситуации, когда после удержания на счёте остаётся совсем небольшая сумма, вполне реальны.

Когда после списаний остаётся сумма меньше прожиточного минимума, можно подать приставу заявление с просьбой сохранить необходимый для жизни минимум. Важно подкрепить это заявление документами: показать размер пенсии, чеки за квартплату, лекарства и другие необходимые ежемесячные расходы, — пояснила Циммерман.

Ходатайствовать о снижении размера взыскания вы можете и тогда, когда формально закон не нарушен, но денег вам не хватает. Например, если нужны дорогие лекарства или есть иждивенцы. В таком случае ходатайство также надо подкрепить документами: рецептами и чеками из аптеки, справкой о составе семьи и так далее. В спорных ситуациях обратитесь в суд с иском об уменьшении размера удержаний.

Как работает механизм взыскания

После возбуждения исполнительного производства удержания могут проходить двумя способами — через банк, где вы получаете пенсию, или непосредственно через Социальный фонд России (СФР). Понимание, кто именно списывает деньги, поможет быстрее разобраться с ошибками или избыточными удержаниями.

1. Списание через банк

Если пенсия приходит на карту или счёт, пристав направляет постановление о взыскании в банк должника. Кредитная организация обязана исполнить его и будет ежемесячно удерживать часть средств в счёт долга.

Если там хранятся не только пенсионные, но и другие средства, банк может списать всё, в том числе и деньги, которые защищены законом. Поэтому важно, чтобы все социальные поступления имели правильные коды назначения, — их при перечислении указывает СФР.

Код дохода 1 применяется к выплатам, с которых можно удерживать от 50 до 70% — это, например, зарплаты или пенсии по старости.

Код 2 присваивается тем видам доходов, которые полностью защищены законом от взысканий — с них удержания не допускаются.

Код 3 используется для выплат, с которых можно взыскивать только алименты и компенсации за потерю кормильца.

Бывает, что такой код не присваивается. В таком случае вам придётся самостоятельно доказывать, что ту или иную сумму нельзя удерживать за долги.

2. Удержание через Социальный фонд

Если вы получаете выплаты наличными через почту, пристав направит документы напрямую в СФР. Тогда удержание произойдет ещё до начисления пенсии на руки — вы получите уже уменьшенную сумму. При этом вам должны предоставить расчётный листок, где будет указана исходная сумма пенсии и сумма удержания, пояснил Ярослав Земсков.

Что делать, если удержали больше, чем нужно

Если пристав нарушил лимит удержаний или списал защищённые выплаты, первым делом свяжитесь с ним и запишитесь на личный приём. Найти контакты нужного исполнителя можно на сайте ФССП или на портале «Госуслуги». На приём нужно взять документы, подтверждающие неправомерность действий пристава.

Если разговор не принёс ожидаемого результата, можно пожаловаться на исполнителя его руководству. Напишите жалобу в свободной форме на имя непосредственного начальника того сотрудника, который работает с вашим долгом. В обращении укажите, какую именно сумму пристав удержал незаконно, и потребуйте её вернуть.

Подать жалобу можно несколькими способами:

лично — в двух экземплярах (один с отметкой о приёме остаётся у вас);

через официальный сайт ФССП;

в электронном виде на портале «Госуслуги».

Если вам не ответят в течение 10 дней или вы получите необоснованный отказ, для восстановления своих прав придётся обратиться в прокуратуру или подать административный иск в суд.

Главное

Пенсия не является неприкосновенной — по решению суда с неё могут удерживать до половины, а в отдельных случаях до 70%. При этом законом защищены от взыскания социальные выплаты, компенсации и пособия, включая пенсии по потере кормильца или по инвалидности.

Для избежания ошибок при списаниях стоит убедиться, что пенсия поступает с правильным кодом дохода, а также ходатайствовать о сохранении прожиточного минимума.

Если со счёта списали больше, чем положено, или затронули защищённые выплаты, необходимо обжаловать действия пристава: сначала в личной беседе с ним, потом через руководство ФССП, а затем — в прокуратуре или суде. Закон предусматривает возможность вернуть незаконно удержанные деньги.

