Что такое личные финансы

Большинство людей умеют зарабатывать, но не все знают, как управлять полученными средствами. В результате деньги уходят неизвестно куда, а на важные цели — квартиру, отпуск, подушку безопасности их не хватает. Исправить ситуацию поможет понимание концепции личных финансов.

Личные финансы — это совокупность всех денежных потоков человека или семьи: доходов, расходов, сбережений и инвестиций. Простыми словами, это то, как вы зарабатываете, тратите, откладываете и приумножаете деньги. Управление личными финансами нужно каждому, кто хочет избежать долгов, создать финансовую подушку и достичь своих целей — от покупки техники до собственного жилья.

Главное в этом вопросе — учёт поступлений и трат. Фиксируйте все доходы и расходы в течение месяца — так вы увидите, куда реально уходят деньги. Затем распределяйте бюджет по правилу 50/30/20:

50% на обязательные траты (жильё, еду, коммунальные платежи);

30% на желания (кафе, развлечения, хобби);

20% на сбережения и инвестиции.

Пример. Допустим, вы зарабатываете 80 тысяч рублей в месяц. На еду, квартплату и проезд уходит половина этой суммы. По правилу 50–30–20 вы должны будете отложить 40 тысяч рублей на обязательные платежи, 24 тысячи — на желания и тысяч — на сбережения (например, на вклад). Тогда через год без учёта процентов у вас накопится 192 тысячи рублей.

Управление личными финансами — многогранный процесс, а не один универсальный приём. Он объединяет планирование, учёт, контроль и оптимизацию.

Однако начинать нужно с простых действий: считайте траты и откладывайте часть дохода. Это поможет выработать финансовую дисциплину, создать подушку безопасности и достичь целей.

Как рассчитать размер финансовой подушки