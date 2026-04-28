Деньги утекают сквозь пальцы: что с этим делать

Многим россиянам не хватает денег до зарплаты. Аналитики Сбербанка выявили основные причины этой проблемы — забытые платные подписки и импульсивные траты. Рассмотрим, на какие ещё статьи расходов уходят деньги и какие существуют способы оптимизации бюджета.

© IherPhoto/iStock.com

Куда исчезают деньги

Даже при достаточной зарплате — согласно опросу, это 200 тысяч рублей в месяц — можно постоянно ощущать нехватку денег. Потому что проблема не в размере зарплаты, а в незаметных «финансовых дырах», через которые утекают деньги. Вот главные из них:

Забытые платные подписки. Это могут быть онлайн-кинотеатры, музыкальные стриминги, облачные хранилища, игры, дополнительные услуги мобильных операторов. Клиенты Сбера в среднем теряют около тысячи рублей в месяц на подписках, которыми не пользуются. Люди случайно активируют пробную версию продукта, а по окончании бесплатного периода оплата начинает регулярно списываться в полном объёме.

Импульсивные траты. Согласно опросу ВЦИОМа, большинство россиян время от времени делают спонтанные покупки, чтобы поднять себе настроение. Несмотря на то что такие траты серьёзно бьют по бюджету, люди, как правило, не жалеют о них.

Займы. По данным Центробанка, в 2024 году потребительских займов выдано на 1,4 триллиона рублей. Основной объём спроса формируют кредиты на покупки на маркетплейсах. Доступность заёмных средств способствует импульсивным тратам, которые неминуемо ведут к переплатам по кредитам.

Еда вне дома. По данным Росстата, почти 40% доходов россиян уходит на продукты питания. Кофе навынос и бизнес-ланчи в течение рабочей недели создают дополнительную нагрузку на бюджет. Например, редактор «Рамблера» подсчитала, что траты на кофе вне дома 3–4 раза в неделю составляют около 4,2 тысячи рублей в месяц.

Бытовые ошибки. Необдуманные покупки приводят к тому, что до четверти всех приобретённых продуктов оказываются в мусорном ведре, подсчитали эксперты Росстата.

Ваши пробелы в бюджете могут отличаться от этого списка. Чтобы понять, куда утекают ваши деньги, нужно внимательно проанализировать расходы.

Как обнаружить пробелы в личном бюджете

Есть разные инструменты для анализа расходов. Наиболее удобный — мобильное приложение банка, где видны все траты. Обнаружить пробелы в личном бюджете можно в СберБанк Онлайн с помощью сервиса «Анализ финансов». Он показывает, сколько денег и в какой категории вы потратили на текущий момент или в конкретном периоде.

© СберБанк Онлайн

В сервисе 44 категории трат. При оплате картой или по SberPay покупка автоматически отобразится в соответствующей категории. Если расплачивались наличными, добавьте трату в нужную категорию вручную. А если такой категории нет — создайте самостоятельно.

© СберБанк Онлайн

Нажмите на категорию — увидите все траты из неё: где, когда и сколько потратили. Чтобы изменить категорию у покупки, проведите по ней пальцем вправо и выберите «Сменить категорию».

© СберБанк Онлайн

Как обнаружить финансовые пробелы с помощью СберБанк Онлайн:

Посмотрите траты в приложении минимум за последние три месяца. Оцените по графику, какая часть дохода уходит на необязательные траты. Проанализируйте, в каких категориях необязательных расходов больше всего.

Если необязательных расходов оказалось больше обязательных, стоит пересмотреть свои траты. Сначала оплачивайте обязательные счета и необходимые покупки, затем распределяйте оставшиеся средства на всё остальное. От каких из них отказаться — решайте самостоятельно, исходя из личной жизненной ситуации.

Пересмотрев необязательные траты, вы сделаете первый шаг к финансовой цели. Подумайте, на что хотели бы накопить в перспективе года, нескольких лет и дольше. Посчитайте, во сколько обойдётся эта цель. Решите, от каких необязательных трат вы готовы отказаться ради неё или, по крайней мере, сократить их.

Как грамотно планировать личный бюджет

Эти советы помогут планировать свой бюджет так, чтобы деньги до зарплаты всегда оставались:

Распределяйте средства на обязательные расходы сразу после получения зарплаты или других доходов. Отправляйте часть доходов в накопления — например, на накопительный или сберегательный счёт. Планируйте траты заранее. Каждый месяц анализируйте расходы — обязательных может стать больше. Установите план по разным расходам в сервисе «Анализ финансов» СберБанк Онлайн — так проще контролировать траты.

Не нужно отказываться от необязательных расходов совсем — на небольшие регулярные радости можно выделить до 30% бюджета.

Как заметить финансовые пробелы в своём бюджете: главное

Пробелы в личном бюджете часто незаметны, поэтому даже люди с хорошим доходом не могут достичь финансовой стабильности и своих целей. Если денег постоянно не хватает, для начала проанализируйте расходы. Проще всего это сделать в банковском приложении.

Сервис «Анализ финансов» в СберБанк Онлайн покажет всё, что происходит с вашими деньгами. Опираясь на эти данные, вы сможете найти слабые места в бюджете и перераспределить траты так, чтобы достичь своих финансовых целей.

Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, г. Москва).

Erid: F7NfYUJCUneTVwp9K1zV

СберБанк Онлайн 6+