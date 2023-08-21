"Магнит" планирует полностью импортозаместить в своей сети ассортимент яблок

«Пять лет назад всего 50% поставок самого популярного фрукта в магазины "Магнит" приходилось на отечественные хозяйства. Но ведь яблоки растут и в России. Поэтому мы поставили себе цель планомерно увеличивать долю поставок от локальных садоводов. <...> Наш приоритет – закрывать 100% требуемого объема отечественной продукции по всем основным видам яблок круглый год», – говорится в сообщении розничной сети.