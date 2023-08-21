"Магнит" планирует полностью импортозаместить в своей сети ассортимент яблок
Российская сеть розничных магазинов «Магнит» планирует отказаться от импортных яблок, заменив их на фрукты от российских поставщиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ритейлера.
«Пять лет назад всего 50% поставок самого популярного фрукта в магазины "Магнит" приходилось на отечественные хозяйства. Но ведь яблоки растут и в России. Поэтому мы поставили себе цель планомерно увеличивать долю поставок от локальных садоводов. <...> Наш приоритет – закрывать 100% требуемого объема отечественной продукции по всем основным видам яблок круглый год», – говорится в сообщении розничной сети.
В «Магните» также добавили, что уже сейчас более 70% из ассортимента яблок в магазине приходится на российских фермеров.
«Мы сотрудничаем уже с более чем 40 поставщиками из Краснодарского края, Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края, Волгоградской, Воронежской, Липецкой областей, Ингушетии, Адыгеи, Северной Осетии-Алании и других регионов страны», – уточняется в сообщении.
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