Мосбиржа запустила внебиржевые торги заблокированными акциями. Что важно знать

В понедельник Московская биржа предоставила возможность всем российским инвесторам заключать внебиржевые сделки с заблокированными иностранными акциями. Покупать такие бумаги могут только квалифицированные инвесторы, продавать могут все. Вместе с экспертами разобрали, какие есть нюансы и риски.

© Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com; Рамблер

Как устроены торги

Основное отличие внебиржевых торгов от обычных заключается в том, что сделки происходят между российскими инвесторами в рамках инфраструктуры, подконтрольной российским участникам, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Юридически ценные бумаги принадлежат российским инвесторам, но фактически заблокированы на счетах в европейских и других иностранных депозитариях. Такой механизм не позволяет физически переместить бумаги, но даёт возможность зафиксировать или переоценить права на них внутри системы расчётов в России. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Ранее внебиржевые торги на площадках Московской биржи были доступны только для российских акций. С понедельника Национальный клиринговый центр (НРД, входит в группу Московской биржи) включил в список доступных для внебиржевых сделок 127 иностранных ценных бумаг: 108 акций (Apple, Amazon, Microsoft, McDonald's и другие) и 19 замороженных фондов компании FinEx.

Какие есть нюансы

У торгов заблокированными иностранными акциями на внебиржевом рынке есть ряд особенностей:

Расчёты по сделкам проводятся исключительно в рублях. Недоступны короткие продажи и сделки с использованием кредитного плеча. На инвестиционном индивидуальном счёте (ИИС) доступна только продажа ценных бумаг, покупка невозможна. К торговле допускаются только бумаги, находящиеся на учёте в НРД на соответствующем торговом разделе. При наличии дивидендов по иностранным акциям по ним будет удержан налог в размере 30%.

По данным на 29 апреля, не все брокеры предоставляют возможность торговать заблокированными бумагами. Из опрошенных «Рамблером» такую возможность подтвердили ВТБ Мои Инвестиции, Т-Инвестиции и Альфа-Инвестиции. СберИнвестиции и БКС в данный момент ещё прорабатывают такой функционал.

Какие риски несёт в себе торговля заблокированными бумагами

Эксперты выделяют несколько рисков торговли заблокированными акциями. Первый риск, по мнению директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, заключается в ограниченной ликвидности из-за небольшого количества участников. Это приводит к тому, что возникает большая разница (спреды) между ценой покупки и ценой продажи.

Ещё один риск, по словам эксперта, состоит в отсутствии прозрачности ценообразования. Например, акция Microsoft на внебиржевом рынке может стоить 20 тысяч рублей, тогда как её цена на американской бирже NASDAQ — 32 тысячи рублей. Так происходит потому, что эти бумаги по-прежнему заблокированы в России, поэтому в данный момент продать их на международных биржах не получится.

Если цена акции на внебиржевом рынке ниже рыночной на 20% и более, у её держателей возникает материальная выгода. Она оценивается как разница между ценой покупки на внебиржевом рынке и ценой на международных площадках. С этой разницы взимается налог вне зависимости от того, продали вы бумагу или нет. Он составляет 13 или 15% для резидентов и 30% для нерезидентов.

Например, вы купили акцию за 20 долларов на внебиржевом рынке и продали её там же за 25 долларов. Ваша прибыль составила 5 долларов, с которой вы заплатите налог в размере 0,65 доллара (13%). Но если эта же акция на американской бирже стоит 100 долларов, у вас возникает материальная выгода в размере 80 долларов. И с неё вы тоже должны будете заплатить налог в размере минимум 10,4 доллара. Эту же сумму вы заплатите, даже если не будете продавать акцию.

Помимо вышеперечисленных рисков, Владимир Чернов выделяет ещё один: юридическая конструкция таких сделок пока недостаточно опробована в суде и в случае споров могут возникнуть сложности с защитой прав инвестора.

Стоит ли покупать иностранные ценные бумаги

По словам Ярослава Кабакова, заблокированные бумаги могут представлять интерес для инвесторов с высоким уровнем риска и долгосрочным горизонтом.

Сейчас такие активы зачастую торгуются с существенным дисконтом — в 1,5–2 раза ниже, чем на зарубежных биржах. Это создаёт потенциальную возможность заработать в случае смягчения санкционного режима и разблокировки бумаг в будущем. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

Однако эксперт отмечает, что бумаги могут оставаться заблокированными неопределённо долго, ликвидность останется слабой, а доступ к дивидендам может быть ограничен или облагаться по завышенной ставке. Поэтому такие инвестиции подходят только квалифицированным инвесторам, готовым заморозить средства на годы без гарантий.

Что будет с курсом рубля перед майскими праздниками