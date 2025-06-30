Что такое лонг и шорт в трейдинге

Если вы торгуете акциями на бирже, вы можете зарабатывать как на росте их цены, так и на её падении. Сделки, которые ставят на рост котировок, называются лонг, на падение — шорт. Рассказываем об особенностях открытия обеих позиций, принципах заработка на них и связанных с этим рисках.

Что такое лонг

Лонг (от англ. long — «длинный») — это сделка, которую открывают, когда ждут роста цены акции или другого финансового инструмента. Такую сделку называют длинной позицией, потому что она, как правило, открывается на долгий срок.

Например, вы ждёте, что акция Сбербанка вырастет с текущих 300 рублей до 400 рублей в будущем. Вы покупаете эту акцию, то есть открываете лонг. Допустим, через месяц цена акции достигает целевых 400 рублей, и вы продаете её, то есть закрываете лонг. Ваша прибыль в таком случае составит 100 рублей за вычетом комиссий брокера и налога на прибыль.

Что такое шорт

Шорт (от англ. short — «короткий») — это сделка, которую открывают, когда ждут падения цены актива. Такую сделку называют короткой позицией, так как долгое её удержание невыгодно трейдеру. Далее мы объясним, почему это так.

Шорт устроен следующим образом:

Вы занимаете ценную бумагу у брокера и тут же продаёте её по рыночной цене. При благоприятном сценарии цена этой бумаги снижается. Вы вновь покупаете бумагу по более низкой цене и возвращаете брокеру. Разница между ценами покупки и продажи — и есть ваша прибыль.

Например, вы ждёте что цена акций Роснефти упадет с текущих 450 до 400 рублей. Вы открываете шорт по этой бумаге, то есть занимаете у брокера одну акцию и тут же продаёте её за 450 рублей. Через несколько дней цена падает до 400 рублей, вы покупаете её снова и отдаёте брокеру. Таким образом, ваша прибыль составит 50 рублей за вычетом комиссий и налогов.

Риски, связанные с шортом и лонгом

Когда вы открываете лонг без использования кредитного плеча, то есть только на свои деньги, ваш убыток ограничен вложенной суммой, а размер прибыли может быть любым.

Например, вы купили акцию за пять тысяч рублей. Если предприятие обанкротится, и бумага потеряет свою ценность, вы лишитесь максимум пяти тысяч рублей. Но если у компании дела пойдут в гору, её акции могут вырасти и до десяти, и до 100 тысяч рублей. В этом случае ваша потенциальная прибыль не ограничена.

С короткими позициями всё иначе. Если вы займёте у брокера акцию стоимостью пять тысяч рублей и тут же её продадите, ваша потенциальная прибыль будет ограничена этой суммой. Даже если акции обнулятся, вы получите максимум 5 тысяч рублей за вычетом комиссий. А вот при росте цены акций ваш убыток может быть любым.

Например, если стоимость бумаги вырастет до десяти тысяч рублей, вам придётся доплатить пять тысяч рублей из своего кармана, чтобы вернуть эту акцию брокеру. А если акция вырастет до 100 тысяч, ваш убыток составит уже 95 тысяч рублей.

Именно поэтому использование «шортов» считается более рискованным по сравнению с «лонгами».

Дополнительные риски коротких позиций

Поскольку при открытии коротких позиций вам приходится брать в долг у брокера, такие сделки называются маржинальными и несут в себе дополнительные риски.

Во-первых, за использование заёмных средств брокер взимает определённую плату. Если сделка была открыта и закрыта внутри одного дня, платить за неё чаще всего не нужно. Но если вы оставляете открытую сделку на следующий день, брокер берёт деньги за перенос.

Сделка по переносу необеспеченной позиции (открытой на заёмные средства) называется сделкой СпецРЕПО. Комиссии за такие сделки прописываются в тарифных планах брокеров. Так, брокер СберИнвестиции за перенос коротких позиций взимает 15% годовых или 0,041% в день от суммы переноса.

Например, вы открыли шорт на 100 тысяч рублей. Если вы не закрыли эту сделку, и она перешла на следующий день, брокер возьмёт с вас комиссию в размере 41 рубля (100 000 × 0,041%). Если сделка будет открыта в течение 30 рабочих дней, то комиссия составит уже 1230 рублей. Выходные при переносе необеспеченных позиций считаются за один день.

Именно поэтому держать короткие позиции длительное время становится невыгодно.

Ещё одним важным моментом при открытии коротких позиций является обеспечение сделки. Если вы берёте в долг у брокера, у вас должен быть запас денег или ликвидных активов на счёте для гарантии возврата этого долга.

Ликвидными активами являются ценные бумаги или другие финансовые инструменты, которые можно быстро продать по рыночной цене. Список таких активов брокеры определяют самостоятельно. У СберИнвестиций он называется перечнем приемлемых ценных бумаг. Общая цена ликвидных активов и денег за вычетом заёмных средств называется стоимостью портфеля.

Запас денег, который нужен для открытия новых маржинальных позиций, называется «начальная маржа». Минимальный запас денег, который нужен для обеспечения текущих открытых позиций, называется «минимальная маржа». Минимальная маржа, как правило, вдвое меньше начальной.

Предположим, у вас на счёте 50 000 рублей свободных денег, 100 000 рублей вложено в равных долях в акции Сбербанка и Роснефти, а 25 000 рублей вложено в облигации с низким кредитным рейтингом, например, Глобал Факторинг БО-07-001P. В таком случае стоимость портфеля для расчёта маржи составит 150 000 рублей. Облигации Глобал Факторинг БО-07-001P не являются ликвидным инструментом и не учитываются в расчёте.

Если стоимость вашего портфеля выше значения начальной маржи, то вы можете держать открытые короткие позиции и открывать новые. Если стоимость портфеля ниже значения начальной маржи, но выше минимальной, вы можете держать открытые короткие позиции, но не можете открывать новые.

Если стоимость портфеля становится ниже минимальной маржи, это значит, что у вас не хватает денег для покрытия открытых маржинальных сделок. В таком случае брокер вышлет вам уведомление — маржин-колл. Если вы не успеете в отведённое время пополнить счёт для удержания позиции, брокер принудительно закроет её с убытком для вас и вернёт свои деньги. Принудительное закрытие короткой позиции называется ликвидацией, или стоп-аутом.

© «Рамблер»

Посмотреть размер маржи можно в приложении своего брокера. Например, в СберИнвестициях этот раздел находится во вкладке «Портфель» → «Торговля с плечом». У БКС этот раздел называется «Маржинальная торговля» и также находится в настройках портфеля.

© БКС Мир Инвестиций

Как открыть лонг и шорт

Чтобы открыть лонг по акции, вам достаточно купить её на свой брокерский счёт. В приложении СберИнвестиции для этого нужно войти в личный кабинет, перейти в раздел «Рынок», найти нужную ценную бумагу в поиске и нажать «Купить».

© СберИнвестиции

Чтобы открыть шорт по той же акции, нужно продать её при условии, что у вас в портфеле нет этой бумаги. В таком случае брокер предупредит вас, что сделка будет маржинальной, а после открытия в портфеле отобразится минус по этой позиции.

© БКС Мир Инвестиций

Не все акции можно «шортить»: их список определяется брокерами отдельно. У СберИнвестиций это всё тот же перечень приемлемых ценных бумаг, который мы упоминали выше.

Коротко

Лонг — это сделка, которую открывают, когда ждут роста цены акции или другого финансового инструмента. Шорт — это сделка, которую открывают, когда ждут падения цены.

Главное различие между ними — в характере риска. При лонге убыток ограничен суммой вложений, тогда как при шорте потенциальные потери теоретически не имеют потолка, если цена актива продолжает расти.

Для открытия коротких сделок нужно обеспечение — ликвидные активы или деньги на счёте. При недостаточном обеспечении брокер сначала высылает клиенту маржин-колл, а затем принудительно закрывает позицию.

Кроме того, за пользование заёмными средствами для совершения коротких сделок может взиматься дополнительная комиссия.

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