В октябре рынок остро реагировал на риторику Банка России и геополитические события. Сильное инфляционное давление не позволило регулятору предпринять решительного шага по снижению ключевой ставки — показатель снизили на 50 пунктов, до 16,5%. Телефонные переговоры Путина и Трампа стали причиной взрывного роста на фондовом рынке, но оптимизм быстро спал и рынок пошёл в откат. Рассказываем, какие события происходили в октябре и чего ждать от российской экономики в ноябре.

© Max Zolotukhin © IStock

Что происходило в экономике в октябре

На неделе с 21 по 27 октября 2025 года инфляция замедлилась до 0,16%, следует из данных Минэкономразвития. С начала месяца показатель составил 0,79%, а с начала года — 8,13%. К концу года Банк России прогнозирует инфляцию на уровне 6,5–7%. Инфляционные ожидания регулятора выросли: ранее он прогнозировал уменьшение роста цен до 6,4–6,8%.

Недельные данные по инфляции показывают, что с начала месяца по 27 октября рост индекса потребительских цен уже превысил инфляцию по итогам октября прошлого года (0,75%). В основе — ускоренный рост цен на бензин, мясопродукты, яйца, импортные новые автомобили (перед ожидаемым повышением утильсбора), некоторые лекарства. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Банк России повысил прогноз по инфляции на 2025 год до 6,5–7% (с 6,4–6,8%). Усиление проинфляционных факторов стало аргументом для ЦБ повысить и расширить прогноз средней ключевой ставки на 2026 год до 13–15% по сравнению с июльским прогнозом 12–13%, говорит Беленькая.

Изменился и прогнозируемый рост ВВП: если в июльском прогнозе он ожидался на уровне 1–2%, то в октябрьском ожидания снизились до 0,5–1%.

В октябре Банк России продолжил курс на смягчение кредитно-денежных условий. Однако выбрал более осторожный шаг по снижению ключевой ставки: на 50 базисных пунктов, до 16,5%.

Ожидаемого рынком смягчения денежно-кредитной политики до уровней, приемлемых для бизнеса, так и не произошло — Банк России остался в режиме «жёсткой обороны», опасаясь закрепления повышенных инфляционных ожиданий. Дмитрий Целищев управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст»

В октябре были некоторые ожидания улучшения геополитической ситуации после телефонного разговора между президентами России и США, делится главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Однако переговоры не привели к значимым результатам. К тому же США впервые в этом году ввели новые санкции против российского нефтяного сектора.

Рынок акций в октябре был под влиянием негативных факторов — Индекс Мосбиржи из-за санкций и изменения прогноза ЦБ по ставке на 2026 год в моменте обрушился до минимумов декабря 2024 года, к 2430 пунктам, но быстро отскочил. Под занавес месяца бенчмарк достиг 2525 пунктов. Михаил Зельцер Аналитик «БКС Мир инвестиций»

На фоне сокращения банковского кредитования бизнеса компании обратились к рынку облигаций: объём выпусков достиг рекордных уровней, а часть инвесторов переключилась именно в долговой сегмент, сообщает Целищев.

По данным агентства «Эксперт ра» рынок корпоративных облигаций по итогам 9 месяцев 2025 года вырос на 22% по сравнению с прошлым годом и достиг показателя 34,5 триллиона рублей.

Курс рубля в октябре в целом оставался стабильным и к концу месяца находился около 81 за доллар и 11,3 за юань, впрочем, как и в начале, говорит Васильев.

В пользу рубля выступают высокая ключевая ставка, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций и пониженный спрос на валюту для оттока капитала и для погашения внешних долгов. Михаил Васильев Главный аналитик Совкомбанка

Что будет с инфляцией в ноябре

Эксперты, опрошенные «Рамблером», прогнозируют замедление инфляции:

Месячная инфляция в ноябре замедлится до 0,75% , а годовая до 7,4% , считает Васильев. Он полагает, что замедлению инфляции в ноябре будут способствовать жёсткая монетарная политика и крепкий рубль. Также эксперт ожидает улучшения ситуации с ценами на бензин благодаря мерам правительства.

, а годовая , считает Васильев. Он полагает, что замедлению инфляции в ноябре будут способствовать жёсткая монетарная политика и крепкий рубль. Также эксперт ожидает улучшения ситуации с ценами на бензин благодаря мерам правительства. Всплеск инфляции в октябре на фоне ожиданий роста НДС и перебоев с топливом уже сошёл, и, судя по последним ценовым метрикам, в ноябре ожидается снижение уровня годовой инфляции ниже 8% , говорит Зельцер.

, говорит Зельцер. Инфляция в ноябре может составить 0,7–0,8% месяц к месяцу, а годовая инфляция замедлится до 7–7,5%, считает Беленькая.

По мнению Беленькой, в ноябре на инфляцию могут влиять сезонные факторы, например рост цен на плодоовощную продукцию. А на горизонте ближайших месяцев могут действовать проинфляционные факторы: неопределённость со сроками устранения перебоев в логистике бензина, планируемое изменение параметров утильсбора, повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на 2 процентных пункта с нового года.

Что будет в ноябре с рублём

Значимым фактором для валютного рынка в этом году является динамика ключевой ставки. Чем выше ставка, тем ниже вероятность оттока рублей в иностранную валюту со стороны бизнеса и населения, уверен аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Центробанк обещает поддерживать жёсткость в монетарной политике, которая необходима для возвращения инфляции к целевым 4%. Для этого ключевую ставку придётся держать выше, чем предполагалось ранее. Этот фактор можно расценить в пользу более стабильного курса рубля в ноябре. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Есть и другие факторы, влияющие на рубль, продолжает эксперт. В конце октября ЕС и США ввели новый жёсткий пакет антироссийских санкций. Объёмы продажи валютной выручки на внутреннем рынке от этого могут ещё больше сократиться.

Потавин полагает, что в ноябре доллар сохранится в пределах 80–84 рублей, евро — около 93–98 рублей, а юань — на уровне 11,1–11,7 рубля. По мнению эксперта, более заметное ослабление рубля вероятно в декабре.

Более осторожные прогнозы делает Васильев. По его мнению, рубль в ноябре останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 78–84 за доллар, 90–97 за евро и 10,9–11,8 за юань.

Среди негативных факторов для рубля Васильев выделяет рост сезонного спроса на валюту для закупок импортных товаров перед высоким новогодним сезоном, а также геополитические и санкционные риски.

Целищев считает, что рубль, скорее всего, постепенно утратит свою устойчивость и укрепится в диапазоне 82–86 рублей за доллар. Это произойдёт вследствие нормализации торговли и восстановления спроса на иностранную валюту.

Ускорение иностранных валют вверх ожидает и Зельцер. По его мнению, первый ориентир — более 82 рублей за доллар с перспективой к концу года на 85 и выше, евро — по 100 рублей и юань — 12 рублей.

Прогнозы по фондовому рынку

Цены на облигации в ноябре могут умеренно вырасти в ожидании снижения ключевой ставки в ближайшие кварталы, говорит Васильев. Он полагает, что цены на акции в ноябре продолжат находиться вблизи текущих значений.

Сдерживать рост цен на акции продолжат неопределённость в геополитике, высокая ключевая ставка, относительно низкие цены на нефть в сочетании с крепким курсом рубля. Ожидаем, что индекс Мосбиржи в ноябре будет торговаться в диапазоне 2400–2700. Михаил Васильев Главный аналитик Совкомбанка

На фондовом рынке в ноябре будет спрос на фонды денежного рынка и долговые инструменты, считает Целищев. Инвесторы ищут безопасную прогнозируемую доходность в условиях неопределённости и высокой ключевой ставки.

При снижении санкционных и геополитических рисков Индекс Мосбиржи сможет восстановиться до 2850 пунктов в ноябре, говорит руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. По её мнению, сейчас цена акций занижена. Если ситуация в экономике и геополитике существенно не ухудшится, то это удачный момент для покупки активов долгосрочными инвесторами, заключила Малых.

Что изменилось в личных финансах россиян с 1 ноября