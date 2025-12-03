Эксперты спрогнозировали, что ждёт экономику России в декабре

Российская экономика вступает в декабрь на фоне сезонных инфляционных всплесков, налоговых изменений и укрепления рубля в связи с геополитической ситуацией. Вместе с экспертами разобрались, какие процессы формируют экономическую картину в конце года и чего ждать в декабре.

Что происходило с экономикой в ноябре

По данным Минэкономразвития, суммарная инфляция с начала ноября по 24-е число составила 0,4%. Наибольший вклад в рост цен внесли продовольственные товары, подорожавшие на 0,67%, в частности плодоовощная продукция. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,09%, а в секторе услуг — 0,35%.

В ноябре 2025 года наблюдался рост инфляционных ожиданий населения: медианная оценка на годовом горизонте увеличилась до 13,3%, оставаясь повышенной по сравнению с периодом низкой инфляции 2017–2019 годов. При этом медиана ожиданий на 5 лет снизилась до 11,6%, а наблюдаемая населением годовая инфляция возросла до 14,5%.

Банк России заявил о намерении поддерживать жёсткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к целевому уровню. Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция в 2025 году составит 6,5–7%. В 2026 году её планируется снизить до 4–5% и в 2027 году поддерживать этот уровень.

По предварительной оценке Росстата, индекс физического объёма валового продукта (ИФО ВВП) России в III квартале 2025 года в годовом выражении составил 100,6%. Этот показатель отображает рост производства товаров и услуг в стране, исключая влияние инфляции. Расчёты, основанные на индикаторах отраслевой статистики, показывают, что наибольший вклад в увеличение ИФО ВВП внесли:

оборот общественного питания (+8,9%);

сельское хозяйство (+3,6%);

розничный товарооборот (+2,1%);

обрабатывающие производства (+1,4%);

строительство (+1,2%).

В ряде секторов наблюдалось снижение, в частности в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (– 4%), пассажирообороте (–2,9%), оптовом товарообороте (–2,8%) и грузообороте (–1,8%).

На фоне замедления экономики возросла значимость кредитного риска, особенно для уязвимых заёмщиков. По оценке ЦБ, доля проблемных кредитов в портфеле достигла 12,9%. Хотя общее финансовое положение граждан и компаний остаётся стабильным.

На фоне возобновления переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта рубль укрепил свои позиции. Доллар в моменте 21 ноября опускался ниже 77 рублей впервые с мая.

Чего ждать в декабре

Замедление внутреннего спроса, слабая динамика импорта и снижение активности в рыночных секторах становятся ключевыми чертами периода, объясняет главный экономист БКС Мир инвестиций Илья Фёдоров. Эксперт отмечает, что замедление экономики уже очевидно, особенно в сегментах, ориентированных на потребительский спрос. По его словам, рынок труда тоже вступает в фазу напряжения.

Зарплаты уже не растут такими темпами, какими росли последние два года, и при этом они всё ещё опережают производительность. Это создаёт дополнительное давление на бизнес, который и так сталкивается с замедлением спроса. Мы видим, как рынок труда постепенно накаляется, и в первой половине следующего года офисных работников ждёт действительно непростой период. Илья Федоров Главный экономист «БКС Мир инвестиций»

По итогам 2025 года эксперт ожидает рост ВВП всего около 0,8%, а в 2026 году ситуация может остаться схожей.

Что будет с инфляцией в декабре

Декабрь традиционно считается одним из самых «инфляционных» месяцев. Среднее значение с 2017 по 2024 год — около 0,76%. Основной вклад в сезонно повышенные значения инфляции в декабре обычно вносит ускорение роста цен на продовольственные товары, особенно перед Новым годом, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Однако в этом году набор факторов работает в обе стороны. Рост цен сдерживают заметное замедление внутреннего спроса, жёсткие денежно-кредитные условия, крепкий рубль и более умеренные бюджетные расходы, чем в конце 2024 года.

Факторы, которые могут разогнать инфляцию:

рост утильсбора на импортные автомобили с 1 декабря;

ожидание повышения НДС с 20 до 22% с января 2026 года;

изменение правил для предприятий на УСН;

окончание льготы по НДС на операции с банковскими картами.

Банк России оценивает вклад повышения НДС в инфляцию в пределах 0,8 процентных пункта и ждёт, что основной эффект проявится в декабре-январе, напоминает Беленькая. По опыту последнего повышения НДС в начале 2019 года его вклад в инфляцию ЦБ оценил в 0,6–0,7 процентных пункта, и основной эффект пришёлся на январь.

В декабре этого года мы ожидаем инфляцию значительно ниже, чем в прошлом декабре: 0,7–0,9% (м/м) и 6,3–6,5% по итогам года. Последняя должна с запасом поместиться в рамки прогноза Банка России (6,5–7%) и может оказаться даже несколько ниже этого диапазона. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева ожидает декабрьскую инфляцию на уровне 0,6%. По итогам года показатель может достичь 7%, предположила эксперт.

Экономика замедляется в большинстве отраслей, инфляция складывается в рамках прогноза Банка России, но пока существенный вес вносит нормализация цен на бензин в том числе, поэтому утвердительно говорить о стабильности дезинфляционного тренда не приходится. В то же время и видимых причин для разворота траектории пока нет. Наталия Пырьева Ведущий аналитик «Цифра брокер»

Что будет с ключевой ставкой

19 декабря регулятор проведёт последнее за год заседание по ключевой ставке. В октябре ЦБ снизил её в четвёртый раз подряд. Снижение составило 0,5 процентных пункта (п. п.), до 16,5% годовых. Факторы, влияющие на её динамику, «всё ещё разнонаправленные», что не позволит быстро снижать ставку, указывает Федоров.

Ожидаем снижение ключевой ставки на 0,5 п. п., до 16% по итогам декабря. Дальнейшее снижение ставки видим ровным, по 0,5 п. п. на каждом заседании. Но, полагаем, возможны и притормаживания до 0–0,25 п. п. или ускорения до 0,75–1 п. п. и 12 на конец 2026 года. Илья Федоров Главный экономист «БКС Мир инвестиций»

Пырьева также ожидает снижение ставки до 16% на заседании в декабре. По её мнению, текущие данные позволяют осторожно смягчаться, но не дают сигналов для агрессивных шагов.

Что будет с рублём в декабре

К концу ноября рубль находится вблизи годовых максимумов. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин назвал основные факторы укрепления национальной валюты.

Это повышенные уровни ключевой ставки ЦБ РФ, обнадёживающие новости по геополитике, которые дают надежды на скорое урегулирование военного конфликта на Украине, а также сохранение избытка предложения валюты на рынке. Такая ситуация с укрепляющимся курсом рубля создаёт предпосылки к снижению спроса на иностранную валюту у части инвесторов, населения и бизнеса. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Пырьева считает, что к концу декабря доллар может стоить 84 рубля, а юань — 11,9 рубля. Илья Федоров, напротив, прогнозирует, что рубль в декабре не ослабнет выше 82 рублей за доллар. Более того, он указывает, что заложенный Минфином слабый курс (около 90 рублей) в конце года не реализуется: рубль окажется крепче.

Однако в декабре ожидаются повышенные бюджетные расходы. Если часть денег из бюджета направят на закупку импорта, то это может остановить укрепление рубля, предупреждает Потавин. Негативно повлиять могут и санкции США в отношении российских нефтяных компаний. По прогнозам аналитика, пара «доллар — рубль» в декабре будет торговаться в диапазоне 77–83 рублей.

Прогнозы по фондовому рынку

Позитивный прогресс в геополитической ситуации позиционирует российский рынок акций для новогоднего ралли, считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Наш базовый сценарий — 3000 пунктов до конца года, но всё будет зависеть от деталей по завершению конфликта и санкциям. На фоне замедления инфляции и повышенных реальных процентных ставок ЦБ может принять более позитивное решение по процентной ставке, чем сейчас ожидается, что станет вторым значимым фактором для роста акций. Наталья Малых Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам»

В то же время Пырьева ожидает более сдержанной динамики — около 2800 пунктов в декабре.

