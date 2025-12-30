Как подарить ценные бумаги на Новый год

Акции и другие ценные бумаги могут стать оригинальным подарком для человека, который интересуется инвестициями и имеет финансовые цели. Но чтобы сделать такой презент, в большинстве случаев нужно пройти через официальную процедуру дарения. Разбираемся, как подарить ценные бумаги, какие есть сложности и можно ли сделать это без бюрократии.

© Рамблер

Почему акции могут стать хорошим подарком

Ценные бумаги отличаются от традиционных подарков сразу по нескольким параметрам:

Это подарок «с перспективой»: в будущем активы могут расти в цене и приносить доход. Он точно запомнится человеку. Можно выбрать акции компании, связанной с интересами получателя, что сделает подарок ещё более осмысленным. Современные ценные бумаги существуют в цифровом виде и не требуют физической доставки — их можно подарить даже на расстоянии.

Важно помнить: подарок в виде акций — это не спонтанный красивый жест, который можно сделать в любой момент. Смена владельца ценных бумаг — сложный процесс, требующий подготовки и времени на реализацию.

Какие активы можно подарить

По закону ценные бумаги — разновидность имущества, поэтому на них распространяются общие правила дарения.

Физические лица могут передавать в дар:

акции;

облигации;

паи ETF и инвестиционных фондов;

прочие активы.

Подарить можно не все ценные бумаги. В частности, те, которые доступны только квалифицированным инвесторам:

иностранные активы, не торгующиеся на российских биржах;

паи закрытых фондов;

или отдельные виды облигаций.

Не удастся подарить бумаги, арестованные по решению суда или заблокированные на вашем счёте, например из-за санкций.

Как подарить акции: пошаговый алгоритм

Универсальный способ — заключить договор дарения. Он позволяет переводить активы со счёта на счёт, даже если у сторон сделки разные брокеры.

Например, если у вас счёт в СберИнвестициях, а у будущего владельца — в БКС, то договор дарения будет единственным способом передачи активов. Однако устроить сюрприз не выйдет — и даритель, и получатель должны участвовать во всех этапах процедуры.

Шаг 1. Подготовка основы для сделки. У получателя должен быть брокерский счёт. Если счёта нет, его нужно заранее открыть.

Шаг 2. Даритель покупает акции. Если вы хотите подарить ценные бумаги, их необходимо сначала купить на свой брокерский счёт. Так депозитарий зафиксирует ваши права на них.

Шаг 3. Подписание договора в простой письменной форме, без участия нотариуса. Образец можно взять у брокера или депозитария. Шаблоны документа также доступны в интернете.

В договоре указываются:

данные дарителя и одаряемого;

перечень передаваемых бумаг;

их количество;

дата передачи прав.

Если бумаги куплены в браке, их дарение невозможно без письменного согласия на сделку второго супруга.

Шаг 4. Подаётся поручение на перевод ценных бумаг. Для этого даритель должен обратиться с соответствующим запросом в депозитарий. Иногда нужно, чтобы документ подписали оба участника сделки.

Шаг 5. Зачисление активов на новый счёт. Для этого одариваемый должен попросить об этом свой депозитарий. Вместе с поручением предоставьте договор дарения.

© online.sberbank.ru

Когда поручение будет исполнено, акции зачислят на счёт получателя и он станет их владельцем. Это займёт до трёх рабочих дней и может облагаться комиссиями за перевод ценных бумаг.

Важные нюансы

Дарение детям и подросткам. Детям до 14 лет брокерские счета открывают родители или опекуны. Для проведения операций потребуется их письменное разрешение. После 14 лет подросток может открыть счёт самостоятельно, но управлять им сможет только с письменного согласия родителей. Учитывайте, что не все брокеры обслуживают несовершеннолетних.

Стоимость дарения. Размер оплаты зависит от тарифов депозитариев, где у дарителя и одаряемого открыты счета, а также от количества наименований активов. Многие компании предлагают бесплатные переводы между счетами своих клиентов, однако операции между разными брокерами обычно платные.

Например, если вы дарите любое количество акций, комиссия будет взиматься один раз — за весь этот тип бумаг. Но если вы передаёте портфель из акций трёх разных компаний — А, Б и В, — то заплатите за три позиции, и перевод выйдет дороже.

Собственную комиссию — 80 рублей за каждое наименование — взимает Национальный расчётный депозитарий. То есть если вы планируете подарить большой пакет акций, итоговые затраты могут составить несколько тысяч рублей.

Временные затраты. Официальное дарение — не слишком сложный, но всё же строго регламентированный процесс. У людей, которые занимаются этим впервые, она может отнять достаточно много времени и сил.

Налоги. Если подарок делается близким родственникам — супругу, ребёнку, родителям, брату или сестре, — налог на доходы (НДФЛ) платить не нужно. Во всех остальных случаях получатель обязан задекларировать доход и уплатить налог с рыночной стоимости бумаг на дату дарения.

Альтернативные варианты подарка

Из-за обилия формальностей многим удобнее не дарить сами бумаги, а использовать более простые варианты.

Онлайн-подарок

Тем, кто не хочет погружаться в юридические тонкости, могут подойти сервисы для онлайн-дарения бумаг: их своим клиентам предлагают некоторые брокеры. С их помощью можно подарить бумаги полностью удалённо.

Такая функция есть, например, в приложении брокера Т-Инвестиции. Важно, чтобы и даритель, и получатель подарка были клиентами брокера. Чтобы сделать кому-то презент, выберите акцию, нажмите значок подарка возле кнопки «Купить», введите число бумаг, номер получателя и напишите поздравление.

© приложение Т-Инвестиции

Затем выберите счёт, на котором будут заморожены средства для оплаты активов, и отправьте подарок. Важный нюанс: дарить можно только новые акции — брокер купит их на замороженную сумму. Уже купленные бумаги передать таким способом нельзя.

Получателю придёт СМС со ссылкой на подарок. Чтобы его принять, откройте счёт в Т-Инвестициях (если его ещё нет) и в приложении выберите «Принять». В этот момент брокер купит акции на деньги со счёта покупателя.

Если цена бумаг к моменту получения выросла и средств не хватает, на счёт получателя просто поступит денежная сумма. Принять подарок нужно в течение 20 дней, иначе он аннулируется, а деньги разморозятся.

Плюсы:

Это простой и полностью дистанционный процесс.

Подарок может быть сюрпризом для получателя.

Операция не облагается налогом.

Минусы:

Ограниченный выбор: только российские акции и рублёвые паи биржевых фондов, доступные неквалифицированным инвесторам.

Лимит: один подарок не может стоить больше 150 тысяч рублей. Можно сделать несколько подарков.

Обязательное условие: и даритель, и получатель должны быть клиентами Т-Инвестиций, счета у других брокеров не подойдут.

Подарочный сертификат

Вместо самих бумаг можно подарить сертификат на них. Этот проще, чем оформление официального договора дарения, но сегодня такую услугу предлагает только брокер «Финам».

Как оформить подарок:

Выберите бумагу и сумму на сайте «Финама», оплатите онлайн. Через два рабочих дня посетите офис брокера с паспортом и заберите готовый сертификат. У получателя будет 90 дней для активации подарка. Сделать это можно только в офисе «Финама» с паспортом и сертификатом. Если у получателя подарка нет брокерского счёта, то его откроют на месте, и акции будут зачислены.

Плюсы:

Эффект неожиданности и праздничный формат подарка.

Процесс проще, чем при оформлении дарения бумаг.

Не нужно платить налог.

Минусы:

Лимиты по сумме: номинал сертификата — от 3 тысяч до 300 тысяч рублей , но при этом можно оформить несколько.

, но при этом можно оформить несколько. Географический охват ограничен : получить и активировать сертификат можно только в четырёх городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске.

: получить и активировать сертификат можно только в четырёх городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске. Привязка к брокеру: чтобы воспользоваться сертификатом, получателю следует открыть счёт именно в «Финаме».

Что важно запомнить про дарение акций

Закон позволяет подарить акции другому человеку. Важно понимать, что дарение акций — это не спонтанный жест, а юридически оформленная сделка. У обоих участников должны быть брокерские счета. Потребуется подписать дарственную, и возможны дополнительные расходы.

Если цель — именно инвестиция и долгосрочная польза для получателя, такой подарок имеет смысл. Особенно если речь идёт о близких родственниках: в этом случае не возникает налоговых обязательств и активы можно передать без лишних потерь.

Если же важны эффект сюрприза и простота, практичнее выбрать альтернативу — подарочный сертификат на инвестиции или дарение активов онлайн. Оба варианта позволяют обойтись без большей части бюрократии.

Что такое новогоднее ралли на бирже и можно ли на нём заработать