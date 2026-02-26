Герман Греф дал личный прогноз курса рубля

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в ближайшей перспективе курс рубля будет находиться в диапазоне 90–95 рублей за доллар. При этом официальный прогноз банка чуть оптимистичнее — 85–90 рублей.

Такое заявление Греф сделал в ходе созвона с аналитиками и журналистами, комментируя текущую ситуацию на валютном рынке.

Я не вижу ни одной вероятности иметь такой крепкий рубль. Официальный прогноз Сбера по курсу рубля — 85–90, но мой личный курс — 90–95, сказал глава банка.

В конце января аналитики SberCIB скорректировали прогноз по курсу рубля на 2026 год. Согласно их ожиданиям к концу года национальная валюта опустится до 90 рублей за доллар. Это заметно оптимистичнее предыдущего прогноза Сбера, сделанного в конце 2025 года, когда аналитики ожидали ослабления рубля до 100 рублей за доллар.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

Сбербанк рассказал, сколько заработал с помощью ИИ