Герман Греф дал личный прогноз курса рубля
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в ближайшей перспективе курс рубля будет находиться в диапазоне 90–95 рублей за доллар. При этом официальный прогноз банка чуть оптимистичнее — 85–90 рублей.
Такое заявление Греф сделал в ходе созвона с аналитиками и журналистами, комментируя текущую ситуацию на валютном рынке.
Я не вижу ни одной вероятности иметь такой крепкий рубль. Официальный прогноз Сбера по курсу рубля — 85–90, но мой личный курс — 90–95, сказал глава банка.
В конце января аналитики SberCIB скорректировали прогноз по курсу рубля на 2026 год. Согласно их ожиданиям к концу года национальная валюта опустится до 90 рублей за доллар. Это заметно оптимистичнее предыдущего прогноза Сбера, сделанного в конце 2025 года, когда аналитики ожидали ослабления рубля до 100 рублей за доллар.
Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.