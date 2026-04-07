Эксперт объяснила, почему россияне массово скупают акции

Рост вложений частных инвесторов в акции на Московской бирже в марте связан с эффектом низкой базы и изменением ожиданий по ключевой ставке, считает инвестиционный советник Юлия Кузнецова. По данным торговой площадки, частные инвесторы в марте направили в акции 23,1 миллиарда рублей — на 62,7% больше, чем месяцем ранее.

Значительную часть роста эксперт объясняет восстановлением после снижения активности в конце 2025 года. Однако текущие объёмы вложений остаются ниже уровней осени прошлого года, когда наблюдался пик интереса к акциям.

Дополнительным фактором роста стало изменение ожиданий по ключевой ставке Банк России, добавляет Кузнецова.

Рынок начал закладывать сценарий постепенного снижения ставки, и это усилило интерес к акциям как более доходному инструменту по сравнению с депозитами и облигациями. Даже небольшое смягчение риторики Банка России традиционно приводит к оживлению спроса на рискованные активы. Юлия Кузнецова Экономист, инвестиционный советник

Кроме того, часть инвесторов возвращается на фондовый рынок после периода высокой доходности по консервативным инструментам. В 2025 году депозиты и облигации привлекли значительные объёмы средств, однако по мере стабилизации ситуации началось обратное перераспределение капитала, указывает инвестиционный советник.

По мнению Кузнецовой, поведение частных инвесторов становится более тактическим. Рост вложений в марте может быть связан не только с долгосрочными ожиданиями, но и с попытками воспользоваться краткосрочными рыночными возможностями, включая коррекции и ситуации вокруг конкретных компаний, которые привлекают локальный спрос (дивидендные ожидания, корпоративные новости, интерес к отдельным IPO/новым бумагам).

Таким образом, текущая динамика отражает скорее восстановление после спада и изменение рыночных ожиданий, чем формирование устойчивого тренда быстрого притока средств в акции, резюмирует эксперт.

