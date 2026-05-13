Дивиденды: что это и как на них заработать

Дивиденды — это часть чистой прибыли компании, которую она распределяет между своими акционерами. Если вы купили акцию, вы стали совладельцем бизнеса. Когда компания получает прибыль, она может поделиться ею с акционерами — эти выплаты и называются дивидендами.

Как это работает

Компания получает чистую прибыль. Совет директоров решает, какую часть направить на дивиденды, а какую — на развитие бизнеса. Акционеры на общем собрании голосуют за выплату. Деньги перечисляются владельцам акций пропорционально их доле.

Представьте, что организация за год заработала 10 миллионов рублей чистой прибыли. Совет директоров предложил направить на дивиденды половину этой суммы — 5 миллионов рублей. Акционеры одобрили. Всего у компании 1 миллион акций. Делим 5 миллионов на 1 миллион — получаем 5 рублей на одну акцию. Если вы владеете 100 акциями, ваши дивиденды составят 500 рублей.

Чтобы получить дивиденды, нужно купить ценные бумаги до даты отсечки. Это день, когда компания фиксирует список владельцев акций, которые получат выплаты.

С дивидендов удерживают налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Вам не нужно ничего считать или подавать декларацию: банк или брокер удержат налог автоматически.

Почему дивидендов может не быть

Компания не обязана платить дивиденды. Если год был убыточным — прибыли нет, соответственно и делить нечего. Даже при наличии прибыли совет директоров может решить направить все деньги на развитие бизнеса: например, запустить новую линейку продуктов или купить современное оборудование. Для акционеров это может быть выгоднее в долгосрочной перспективе — если компания станет успешнее, её акции вырастут в цене.

Коротко о главном

Дивиденды — это способ заработать на акциях, получая реальные деньги от бизнеса. Но это не гарантированный доход. Выплаты зависят от прибыли компании и решений её руководства.

