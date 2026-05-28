Россияне пополнили брокерские счета на рекордную сумму с 2021 года

В первом квартале 2026 года частные инвесторы пополнили брокерские счета на 910 млрд рублей — это рекордный квартальный объём с начала наблюдений в 2021 году, говорится в обзоре Банка России.

© Сгенерировано с помощью NanaBanana

Наиболее активно инвестировали владельцы счетов свыше 1 миллиона рублей. За счёт значительного притока средств совокупные активы клиентов брокеров выросли на 9% и достигли 13,3 триллиона рублей.

Основной спрос сохранялся на долговые инструменты, хотя их доля в портфелях снизилась с 38% до 36%. Инвесторы чаще выбирали длинные облигации федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения более 10 лет, а также среднесрочные облигации надежных эмитентов с высоким кредитным рейтингом.

По итогам первого квартала доля паёв резидентов в портфелях розничных инвесторов выросла с 17% до 19%, из них биржевые фонды денежного рынка составили 10%, а остальные биржевые фонды, включая облигационные и смешанные, — 3%.

Одновременно на фоне ожидания дивидендных выплат вырос интерес к российским акциям. В первом квартале 2026 года покупки российских акций на биржевом рынке превысили продажи: нетто-покупки составили 48 миллиардов рублей. Для сравнения, в четвёртом квартале 2025 года по российским акциям были зафиксированы нетто-продажи на 81 миллиард рублей.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Названы причины паники россиян на рынке акций