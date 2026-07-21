Эксперты объяснили резкий рост рынка акций

Индекс Мосбиржи утром во вторник резко вырос. На открытии основной сессии торгов индикатор прибавлял около 4% к закрытию понедельника, торгуясь выше 2000 пунктов. «Рамблер» спросил у экспертов, что стало драйвером российского рынка акций и сохранится ли эта тенденция в ближайшем будущем.

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Утром 21 июля индекс Мосбиржи торгуется в «зелёной зоне», демонстрируя заметный рост к уровню закрытия предыдущего дня. На открытии основной торговой сессии бенчмарк находился на отметке 2075,21 пункта (+3,72%).

К 10:55 мск котировки были на отметке 2041,82 пункта (+2,06%).

Во время основной торговой сессии 20 июля индекс Мосбиржи в моменте опускался до 1898,51 пункта — минимума с октября 2022 года.

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Аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский назвал три основные причины такого отскока:

Завершение дивидендных гэпов тяжеловесов: Сбера, ВТБ, «Транснефти». Приостановка аукционов облигаций федерального займа (ОФЗ). Отдельные геополитические сигналы.

Аналитик ФГ «Финам» Дмитрий Лозовой объясняет утренний взлёт биржи тем, что инвесторы начали массово выкупать подешевевшие акции и закрывать убыточные ставки на падение рынка.

После почти 20 недель снижения продавцы заметно ослабли, а многие бумаги подошли к уровням, на которых дальнейшее падение уже выглядело чрезмерным, — аналитик ФГ «Финам» Дмитрий Лозовой.

Сохранить тенденцию будет сложно, считает Вишневский. По его словам, рынок остаётся под давлением жёсткой риторики Банка России, крепкого рубля и геополитической неопределённости. Сегодняшний отскок носит технический характер, отметил эксперт.

Прогноз Вишневского по индексу Мосбиржи на конец июля — диапазон 2000–2100 пунктов. Он допускает повторное тестирование минимумов при отсутствии позитивных сигналов по ставке или геополитике.

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