Когда за перевод на карту могут начислить налог

Переводы с карты на карту стали неотъемлемой частью повседневной жизни: ими пользуются для подарков, сбора средств и оплаты услуг. Несмотря на удобство, такие транзакции порой привлекают внимание налоговой службы, приводя к дополнительным налоговым обязательствам. Изучим, какие именно переводы попадают в зону риска и каким образом налоговая контролирует банковские счета граждан. А также разберёмся, насколько обоснованы сообщения о том, что с 1 июня все переводы между физлицами будут облагаться НДФЛ.

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Какие поступления на карту облагаются налогом

Налогом облагаются не переводы или поступления, а доходы. По Налоговому кодексу РФ (НК РФ) доходом считается экономическая выгода, которую получает человек. При её наличии необходимо уплатить подоходный налог (НДФЛ).

С точки зрения налогообложения важен не факт транзакции по карте, а её основание. Если вы получаете в долг от родственника или собираете деньги на нужды школы, у вас не образуется доход, а значит, и обязательств перед налоговой нет. Если же на карту поступает арендная плата от сдачи квартиры, вы получаете доход, поэтому должны уплатить налоги.

Все доходы можно разделить на облагаемые и необлагаемые НДФЛ. Список в обеих категориях очень широкий и содержится в главе 23 НК РФ. Поэтому, чтобы упростить жизнь себе и получателю, нужно чётко формулировать назначение платежа. Николай Визер Руководитель компании TaxPower

К доходам, которые облагаются НДФЛ, относятся:

поступления от сдачи в аренду жилья или транспорта;

доход от оказываемых услуг (отделка квартир, репетиторство, массаж);

дивиденды и проценты по вкладам;

прибыль от продажи недвижимости, если она находилась в вашей собственности менее 3–5 лет;

доходы по авторским правам.

Если вам поступают платежи по таким основаниям, то нужно уплатить налог. Весь перечень доходов, подлежащих налогообложению, указан в ст. 208 НК РФ.

Придется ли платить налог на переводы с 1 июня

В интернете активно обсуждается информация о том, что с 1 июня 2025 года все переводы между физлицами будут облагаться НДФЛ. Однако налоговая служба опровергла эти сведения. Налоговики подчеркнули, что как и прежде, налогом будут облагаться только доходы.

Появление слухов вызвало вступление в силу изменений в законе №552-ФЗ, направленных на усиление противодействия финансированию террористической деятельности.

Когда можно переводить деньги и не платить налог

Налогообложению не подлежат денежные переводы, которые не образуют доход. К ним относятся:

подарки;

деньги, занятые в долг;

сборы на общие нужды;

переводы с одной карты на другую.

В ст. 217 НК РФ перечислены доходы, которые не облагаются НДФЛ. Среди них государственные пособия и выплаты, алименты, гранты, доходы от продажи имущества, находящегося в собственности более 3–5 лет. Условия, от которых зависит точный срок, прописаны в ст. 217.1 НК РФ.

Как ФНС проверяет банковские счета пользователей

Налоговые органы имеют право получать информацию по операциям на счетах физических лиц. Однако это происходит не в автоматическом режиме, а по запросу от налоговиков. Федеральная налоговая служба (ФНС) обычно инициирует проверки, если получает жалобы или замечает публичное проявление владельцем счёта предпринимательской деятельности.

Если налоговая служба организует проверку и обнаружит факт уклонения от уплаты налогов, то она может их доначислить и взыскать с неплательщика штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. А если налоговики докажут преднамеренный умысел неоплаты, то штраф составит 40%.

Доначислять налоги — одна из функций и прямых обязанностей налоговиков. Есть, правда, существенное ограничение — доначисление налогов проходит в рамках налоговых проверок (ст. 88 НК РФ). Это довольно сложная процедура, а ресурсы налоговиков ограничены, поэтому проверки проходят в основном у бизнеса. Физлиц эта процедура затрагивает крайне редко. В основном когда речь идёт об очень крупных сделках. Николай Визер Руководитель компании TaxPower

Когда переводы вызывают интерес у налоговой

Среди приходящих на карту переводов налоговиков прежде всего заинтересуют две категории, отмечает Визер. Во-первых, одинаковые суммы, приходящие приблизительно в одни и те же числа. Налоговая может решить, что речь идёт о чёрной зарплате либо о сдаче квартиры в аренду. Во-вторых, большое количество мелких сумм в течение дня. Налоговики могут подумать, что идёт торговля или оказание услуг мимо кассы и терминала.

Если налоговые органы инициируют проверку, они рассматривают поступления на признаки получения доходов. ФНС изучает:

систематичность платежей;

от кого поступают деньги;

комментарии к платежам.

Налоговики также получают данные из Росреестра и других ведомств. Они анализируют, есть ли у человека дорогое недвижимое имущество, транспортные средства, не соответствующие уровню доходов.

Что делать, если на карту пришёл непонятный платёж

Получив непонятный денежный перевод, не спешите его тратить. Важно понимать, что использование таких средств может рассматриваться не только как повод для налогообложения, но и как необоснованное обогащение.

При поступлении на карту непонятных средств деньги лучше всего вернуть. Для этого стоит обратиться в банк и попросить совершить обратный платёж. Если это невозможно, то деньги стоит оставить на карте и не тратить. Когда пройдёт 3 года, истечёт срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ), то деньгами можно будет распоряжаться, не забыв заплатить с них НДФЛ. Николай Визер Руководитель компании TaxPower

Коротко

НДФЛ начисляют не на денежные поступления, а на доходы. Поэтому, если вы получаете платежи, не являющиеся доходом, платить налоги с них не нужно.

Даже при получении на карту доходов не все они облагаются налогом. Перечень необлагаемых доходов указан в Налоговом кодексе.

Налоговая служба может получать сведения об операциях по счетам физлиц. Однако она делает это только в рамках проверок через официальный запрос в банк.

Внимание налоговых органов привлекают систематические поступления на карту в одинаковом размере, а также большое количество мелких платежей в течение дня.

На карту поступил анонимный денежный перевод: что делать