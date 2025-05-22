Ошибки в кредитной истории: как их найти и исправить

Если вы хотите получить кредит, но банки регулярно отказывают, проверьте свою кредитную историю на предмет ошибок. Её содержание напрямую влияет на решение о выдаче любого займа. К отказу может привести даже мелкая неточность. Рассказываем, как проверить свою кредитную историю, какие ошибки могут в ней появиться и как их исправить.

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Какие ошибки встречаются в кредитных историях

Кредитная история (КИ) — это финансовое досье заёмщика, которое содержит информацию обо всех кредитах и займах, платёжной дисциплине и просрочках. Она хранится в бюро кредитных историй (БКИ) и используется банками, микрофинансовыми организациями (МФО), страховыми компаниями для оценки надёжности клиента.

Кредитная история формируется автоматически на основе данных, которые в БКИ обязаны передавать банки и другие кредиторы. В КИ фиксируются все значимые действия: каждый платёж или просрочка, погашение действующих обязательств и подача новых заявок.

Даже если вы всегда вовремя платили по счетам, в кредитной истории может оказаться неточная информация, которая снижает ваш рейтинг и приводит к необоснованным отказам.

На практике встречаются следующие ошибки:

Незакрытые просрочки. Например, вы внесли платёж с опозданием в 1–2 дня, но банк почему-то не передал сведения о погашении долга в БКИ. Это создаст впечатление, что вы не выплачиваете кредит. Ошибки в персональных данных. Иногда в КИ попадают неправильные Ф. И. О., устаревшие или просто неверные реквизиты паспорта или СНИЛС. Это может случиться из-за вашей ошибки, например при заполнении онлайн-заявки на кредит, или из-за оплошности сотрудников банка. Чужие кредиты. Бывает, что в историю заёмщика попадает кредит, к которому он не имеет отношения. Часто такое случается с однофамильцами (и особенно полными тёзками) или может произойти в результате действий мошенников, тайно оформляющих кредиты на имена ничего не подозревающих граждан. Дублирование записей. Из-за ошибки банка один и тот же кредит может отображаться в КИ дважды. Неправильный статус кредита. Например, заём давно погашен, но в истории значится как активный.

Финансовые организации не обязаны проверять корректность данных в кредитной истории и не могут отличить ошибку от достоверной информации. Поэтому даже самый добросовестный заёмщик не сможет получить кредит, если не исправит неточности сам.

Бывают ситуации, когда клиент уверен, что не нарушал платёжной дисциплины, но банк считает иначе. Например, если при погашении долга вы недоплатили хотя бы 50 копеек, кредит формально останется открытым. Из-за незначительности суммы вас могут не беспокоить, но при попытке получить новый заём велика вероятность отказа. Вот почему после выплаты кредита так важно оформлять справку о его погашении.

Бывает, что в КИ попадают и чисто технические просрочки, о которых клиенты даже не догадываются. Например, если вы вносите очередной платёж поздно вечером в последний день, есть риск, что деньги поступят в банк уже завтра. А если вы пользовались платёжным терминалом другого банка, то и через 1–2 дня.

Оспорить такие записи потом не удастся: хотя по факту вы заплатили вовремя, формально это действительно будет просрочка, ведь деньги поступили позже необходимого срока. Поэтому заёмщикам лучше вносить платежи за несколько дней до наступления дедлайна.

Как проверить свою кредитную историю

Если вы подозреваете, что с вашей кредитной историей что-то не так, запросите её в БКИ и внимательно изучите. Сделать это можно бесплатно дважды в год и неограниченное количество раз на платной основе.

Документ может находиться в одном или сразу нескольких бюро — на момент написания статьи в России действуют 5 таких организаций. Чтобы выяснить, где именно хранится ваша КИ, нужно обратиться в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ).

Запросить информацию можно:

В ЦККИ можно получить только данные о том, в каких БКИ хранится ваша история, но саму историю там запросить нельзя. Если вы уже знаете, где искать документ, обратитесь в нужное бюро напрямую — онлайн или через банк, который с ним сотрудничает.

Например, Сбербанк работает с Объединённым кредитным бюро — крупнейшим из игроков этого рынка. Информацию о хранящихся там историях можно запросить через Сбербанк Онлайн.

Получив свою КИ, внимательно проверьте:

Личные данные — Ф. И. О., реквизиты паспорта, ИНН, СНИЛС.

Список кредитов: даты, суммы, сроки, текущий статус.

Наличие просрочек и факты погашения.

Если вы найдёте недостоверную информацию, её нужно будет оспорить. Но перед этим по возможности проверьте, действительно ли это ошибка. Удалить из КИ можно только неверные данные. То, что соответствует действительности, исправлению не подлежит.

Как исправить ошибки: пошаговая инструкция

Шаг 1. Обратитесь в банк, который передал неверные данные

Заявление об исправлении ошибки можно подать как в банк, который её допустил, так и в БКИ. Но на первом этапе удобнее взаимодействовать именно с банками, сообщил «Рамблеру» руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП» Александр Андропов. Кредитные организации обычно отвечают заявителям быстрее, чем бюро.

Обратитесь в банк с письменным заявлением, приложив доказательства — кредитный договор, квитанции об оплате, справку о закрытии кредита. Банк обязан исправить данные и уведомить БКИ в течение 5 рабочих дней. Затем удостоверьтесь, что кредитная история исправлена. Александр Андропов руководитель налоговой практики, адвокатское бюро «БВМП»

Заявление можно подать лично, заказным письмом или через онлайн-приёмную банка. Его можно составить в свободной форме или воспользоваться шаблонами, которые предлагают некоторые кредитные организации. Здесь можно посмотреть образец такого документа от банка «Точка».

Шаг 2. Если банк не реагирует, пишите в БКИ

Вы можете подать заявление в само бюро кредитных историй. Единой формы таких заявлений нет, у каждого БКИ свои требования.

Вот образцы заявлений для всех действующих в России бюро:

В заявлении укажите, какие данные вызывают у вас сомнение, и приложите копии документов, подтверждающих вашу позицию. Их перечень может быть разным в зависимости от причины обращения.

Чаще всего требуются:

кредитный договор;

выписка с банковского счёта;

квитанции об оплате;

график платежей;

справка о закрытии кредита.

После этого БКИ направит запрос в финансовую организацию, которая передала спорную информацию. Та, в свою очередь, должна либо подтвердить сведения, либо исправить их. На это отводится не более 30 дней.

Шаг 3. Получите обновлённую кредитную историю

По завершении проверки БКИ обязано направить вам уведомление о результате. Если ошибка устранена, то вы получите обновлённую кредитную историю. Но если банк уверен в своей правоте, то изменения не внесут.

В таком случае вы можете пожаловаться на кредитную организацию в Центробанк. Для этого перейдите по ссылке.

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В открывшемся окне выберите тему обращения «Банковские продукты и услуги» и причину «Некорректная информация в бюро кредитных историй».

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После этого заполните все необходимые разделы и отправьте жалобу. Если исправить ошибку таким образом не удалось, вам придётся обращаться в суд.

В иске нужно указать, какие данные вы считаете недостоверными и почему. Приложите к нему все предыдущие обращения и ответы. Образец искового заявления есть на сайте БКИ «Скоринг бюро». Если суд признает вашу правоту, то бюро обяжут внести изменения.

Что делать, если история испорчена мошенниками

Если в вашей КИ есть кредит, который вы не оформляли, вероятно, вы столкнулись с мошенничеством. Доказать это будет сложнее, чем разобраться с другими ошибками.

Чаще всего аферисты берут микрозаймы в МФО — они иногда выдают деньги без личного присутствия клиента, довольствуясь фотографией паспорта. Другой вариант — взлом профиля жертвы на Госуслугах и оформление онлайн-кредита.

Подайте в банк заявление о непричастности и подтверждающие документы, например справку об утере паспорта. Одновременно подайте в полицию заявление о мошенничестве и получите талон-уведомление. Оспорьте запись в БКИ, приложив заявление в полицию. Если вам откажут, требуйте признать договор недействительным через суд. Александр Андропов руководитель налоговой практики, адвокатское бюро «БВМП»

Чем быстрее вы отреагируете, тем выше шансы, что ошибочные данные удастся удалить, а кредит — списать.

Как избежать ошибок в будущем

Оптимальный способ держать ситуацию под контролем — регулярная проверка собственной КИ. Именно для этого закон позволяет дважды в год получать её бесплатно.

Также следите за своей финансовой дисциплиной: старайтесь не вносить платежи в последний день, а после погашения кредита обязательно просите справку о том, что долг закрыт. Храните её и другие документы на случай, если вам всё же придётся оспаривать записи в кредитной истории.

Если в ближайшем будущем вы не планируете оформлять новые займы, избежать мошеннических действий поможет самозапрет на кредиты. В случае необходимости его можно отменить. Также вы имеете право оформить в своём БКИ платную подписку на изменения КИ.

Такую услугу предлагают все бюро. Подключить её можно в соответствующем разделе на сайтах организаций. После этого вам на электронную почту будут присылать уведомления обо всех появляющихся в истории записях.

Как оформить самозапрет на кредиты: инструкция

Коротко

Ошибки в кредитной истории могут серьёзно повлиять на вашу финансовую репутацию. Даже незначительные неточности, такие как мелкая незакрытая просрочка или ошибочные персональные данные, могут привести к отказу в кредитовании.

Чтобы избежать подобных ситуаций, важно контролировать свою КИ — два раза в год документ можно заказать бесплатно. Если вы нашли ошибку, то сначала попробуйте обратиться для её исправления в банк, затем — в БКИ, а при необходимости — в Центробанк и суд.

Исправить можно только те записи, которые на самом деле не соответствуют действительности. Иногда заёмщики принимают за ошибки записи, ставшие следствием нарушения платёжной дисциплины. Удалить из КИ правдивые сведения невозможно.

Особенно важно оперативно реагировать на подозрительные записи, которые могут свидетельствовать о мошенничестве. О мошенническом кредите нужно сообщить в банк и полицию. Эти обращения послужат доказательствами при подаче запроса на удаление записи в БКИ. Сохраняйте все связанные с кредитами документы и избегайте внесения платежей в последний день.

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