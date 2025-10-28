Банк предварительно одобрил кредит: что это значит

Банк сообщил, что ваша заявка на кредит предварительно одобрена. Звучит многообещающе, но это ещё не гарантирует положительное решение по займу. Рассказываем, что означает это сообщение на самом деле, какие шаги предпринимать дальше и можно ли поменять условия займа после предварительного одобрения.

Точно ли банк выдаст кредит после предварительного одобрения

Предварительное одобрение — это лишь начальный этап в получении любого кредита. Сообщение о предодобренном займе означает, что вы прошли первую проверку на соответствие требованиям банка и его скоринговой модели.

После предварительного одобрения шанс на окончательное положительное решение о выдаче кредита может быть в районе 70–85%, сказал «Рамблеру» эксперт по финансам и кредитам ГК Cosmovisa Григорий Давыдов. Кредитор примет окончательное решение только после того, как вы предоставите ему все документы и пройдёте полную проверку, пояснил он.

Рассчитать шансы на дальнейшее одобрение самостоятельно крайне проблематично, считает руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова. По её словам, вероятность положительного решения определяется кредитной политикой и аппетитом к риску каждого банка.

Банк принимает окончательное решение после тщательной проверки потенциального заёмщика. Кредитор может выдать заём на предварительно одобренных условиях. Изменить их, например сумму и срок, чтобы уложиться в допустимый уровень риска. Либо вовсе отказать. Инна Солдатенкова руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру»

Обратите внимание. Предварительное одобрение заявки на кредитование никак не влияет на кредитную историю — не ухудшает и не улучшает её.

Пять причин отказа в кредите после предварительного одобрения

Высокий уровень долговой нагрузки. Если на платежи по долгам с учётом нового займа у вас будет уходить больше половины ежемесячного дохода, банк может отказать в кредите, даже если предварительная оценка показала обратное. Плохая кредитная история либо её отсутствие. Банки используют кредитную историю для оценки вашей надёжности как заёмщика. Просрочки и задолженности в прошлом говорят о том, что вы не всегда вовремя выполняете свои финансовые обязательства, что повышает риск невозврата кредита. Отсутствие кредитной истории тоже может быть проблемой, так как банку сложно оценить вашу платёжеспособность. Нет возможности подтвердить указанный доход документально. Заявленный уровень дохода должен быть стабильным и достаточным для выплаты кредита. Подтвердить это можно только выпиской из банка или справкой 2-НДФЛ. Без этих документов банк не может быть уверен в том, что вы действительно зарабатываете столько, сколько указали в заявке. Несоответствие требованиям кредитной политики банка. Например: банк требует, чтобы у заёмщика был стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев, а у вас только 3 месяца. Недостоверные сведения в заявке. Банк может отказать в кредите даже из-за случайной ошибки при подаче заявления. Например, если вы перепутали одну из цифр при заполнении паспортных данных или неверно написали название компании, в которой работаете.

Что делать после предварительного одобрения кредита

Лучше не тянуть с окончательным решением вопроса, отметил Давыдов. Предварительное одобрение может быть аннулировано, если не предоставить документы вовремя.

Шаг 1. Изучите условия финального предложения. Проверьте следующие пункты:

тариф;

сумма;

ставка;

срок;

начисление комиссии;

страхование.

Шаг 2. Предоставьте банку все необходимые документы. Это можно сделать в отделении кредитной организации или онлайн. У многих банков сейчас есть личные кабинеты клиентов, куда можно загрузить документы и подтвердить личность через аккаунт на Госуслугах.

Обычно банки запрашивают:

паспорт;

справку о доходах;

копию трудовой книжки или трудового договора.

Шаг 3. Дождитесь финального решения.

В промежутке между получением предварительного одобрения и ожиданием окончательного решения по кредиту важно не ухудшить свою ситуацию. Не подавайте параллельно массовые заявки в другие банки и не допускайте просрочек по текущим долгам. Григорий Давыдов эксперт по финансам и кредитам ГК Cosmovisa

Можно ли изменить условия после одобрения заявки

Изменить условия в предодобренной заявке на кредит можно, но только через менеджера банка, отметили эксперты. В большинстве случаев создаётся новая заявка, которую банк будет заново рассматривать, уточнили они.

Просить банк изменить условия лучше не больше двух раз, предупредил Григорий Давыдов. Первая и вторая просьба будут восприняты нормально, никаких последствий со стороны кредитора не ожидается. Но если выступить с подобной инициативой в третий раз и более, то такое поведение может вызвать подозрения. В итоге банк может отказать в кредитовании вообще, предупредил эксперт.

Главное

Сообщение от банка о предварительном одобрении заявки на кредит ещё не гарантирует выдачу денег. После более тщательной проверки кредитор может отказать в займе.

Чаще всего к отказам приводят плохая кредитная история или её отсутствие, слишком высокая долговая нагрузка и несоответствие заёмщика кредитной политике банка. Кредитор также не одобрит заём, если клиент не может подтвердить свой доход или совершил ошибку в личных данных при оформлении заявки.

После получения предварительного одобрения лучше не откладывать подачу финальной заявки на кредит. Изучите предложение банка, соберите нужные документы и направьте их вместе с заявлением кредитору. Если вы хотите изменить условия в заявке после того, как она была предодобрена, свяжитесь с банком. Скорее всего, придётся создать новую заявку и пройти весь процесс заново.

