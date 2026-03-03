Эксперты рассказали, какой кредит гасить первым

Когда кредитов несколько, хаотичные платежи почти всегда приводят к одному результату: человек платит много, а долг почти не уменьшается. Кредитная карта, потребительский заём, ипотека, рассрочки — без системы они начинают «конкурировать» за ваш бюджет. Эксперты отмечают: сначала нужна стратегия, а потом — упорядоченные платежи.

С чего начать

Прежде чем решать, какой кредит гасить первым, нужно собрать полную картину, советует инвестиционный юрист Ленар Рахманов. В частности, нужно проанализировать:

остаток долга;

процентную ставку;

ежемесячный платёж;

тип кредитных обязательств;

срок;

наличие просрочек;

есть ли залог или поручители.

Можно собрать все долги в Excel-таблицу или хотя бы файл в заметках в телефоне и расписать каждый критерий в отдельности, рекомендует эксперт.

Когда у человека несколько кредитов, первый импульс — начать платить туда, где сумма кажется самой большой или где звонят чаще. Но если подойти к вопросу стратегически, становится понятно: не все долги одинаково опасны. Чтобы выстроить грамотный порядок погашения, нужно сначала не платить, а разобраться. Ленар Рахманов Финансовый советник

Какие кредиты в приоритете

1. Просрочки — всегда номер один

Возникновение просрочки влечёт штрафы, пени, ухудшение кредитной истории и юридические риски. Именно просроченные платежи нужно закрывать в первую очередь или договариваться о реструктуризации, отмечает экономист Юлия Кузнецова. Просрочка разрушает вашу финансовую репутацию и увеличивает долг быстрее, чем вы успеваете накопить.

2. Самые дорогие кредиты

После просрочек приоритет — процентная ставка. В первую очередь надо закрывать самые дорогие долги. Именно они быстрее всего съедают бюджет. Эксперты призывают обращать внимание на тип долга:

Займы в микрофинансовых организациях (МФО) — самые агрессивные условия, огромные штрафы, быстрый рост долга.

Кредитные карты — высокая ставка, ежедневное начисление процентов, соблазн снова воспользоваться лимитом.

Потребительские кредиты — средний риск, но часто с высокой ставкой.

Автокредиты — обычно с залогом, но ставка ниже.

Ипотека — самый «спокойный» долг с низкой ставкой, долгим сроком, понятными условиями.

Очерёдность всегда индивидуальна, но при высокой ставке и коротком сроке стоит направлять усилия на досрочное погашение тела кредита, чтобы снизить переплату по процентам, подчёркивает управляющий партнёр юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.

Иногда есть смысл закрыть небольшой кредит, даже если ставка не самая высокая, замечает Рахманов.

Это освобождает ежемесячный платёж и даёт ощущение прогресса. Особенно если вы чувствуете, что «топчетесь на месте». Это не всегда рационально с точки зрения процентов, но часто помогает психологически. Ленар Рахманов Финансовый советник

Три стратегии, которые реально работают

Метод «лавины»

По этому способу нужно гасить кредиты с самой высокой ставкой, а по остальным долгам вносить минимальные платежи, поясняет Базылев. Это самый рациональный подход.

Пример. У вас есть кредитка под 32%, потребительский под 18% и ипотека под 9%. Вы платите минимумы по ипотеке и потребительскому, а всё свободное — вносите в кредитку. Как только она закрыта — переключаетесь на потребительский.

Почему это работает. Проценты — это стоимость времени. Чем выше ставка, тем быстрее растёт долг. Если вы сначала закрываете самые дорогие кредиты, вы экономите десятки, а иногда и сотни тысяч рублей.

Кому подходит. Тем, кто умеет ждать и хочет минимизировать переплату.

Метод «снежного кома»

Метод предполагает сначала закрытие самого маленького долга, затем следующей по возрастанию суммы — независимо от процентной ставки. Для людей в стрессовом состоянии этот метод часто работает лучше: ощущение победы повышает дисциплину и снижает тревожность, считает Юлия Кузнецова.

Пример. У вас есть три кредита: 20 тысяч рублей (ставка 15%), 80 тысяч рублей (ставка 25%), 300 тысяч рублей (ставка 18%). Сначала вы закрываете 20 тысяч рублей, даже если кредит не самый дорогой. Освобождая платёж, переходите к следующему.

Почему это работает. Когда вы видите, что один долг погашен, то можете почувствовать, что вы справляетесь. Это важно, особенно если вы долго жили в состоянии тревоги, говорит Ленар Рахманов.

Кому подходит: Тем, кто теряет мотивацию, если не видит быстрых результатов. Тем, кому важно ощущение прогресса.

Комбинированная модель

На практике чаще всего используется гибридная модель, при которой должник:

закрывает просрочки;

гасит самые дорогие кредиты;

закрывает мелкие долги;

ускоряет дешёвые длинные кредиты (например, ипотеку).

Стратегия должна учитывать не только цифры, но и реальность — доход, стабильность, психологическое состояние, а также наличие накоплений. Создавать подушку безопасности или отдавать всё в кредиты — один из самых спорных вопросов. По мнению экспертов, отдавать банку абсолютно все деньги не стоит.

Сначала формируем минимальный резерв: запас на месяц или хотя бы 30–50 тысяч рублей. После этого направляем максимум средств на долги. Если отправлять абсолютно всё в кредиты без резерва, любая неожиданная трата снова загонит в заём — это замкнутый круг. Юлия Кузнецова Экономист, инвестиционный советник

Альтернативы, когда платить тяжело

Рефинансирование

Рефинансирование — это замена одного или нескольких кредитов на новый — с более выгодными условиями. Например, вы берёте кредит под 14% годовых, чтобы закрыть старые долги под 24 и 28%. Это может быть выгодно, когда вам предстоит ещё долго выплачивать проценты.

Рефинансирование особенно эффективно, если у вас несколько кредитов с высокими ставками и вы можете подтвердить доход. Банки охотнее идут на такие сделки, если у вас нет просрочек и кредитная история в порядке. Это не «спасение», а инструмент оптимизации: вы не избавляетесь от долга, но делаете его дешевле и управляемее, заявляет Рахманов.

Важно понимать, что рефинансирование — это не всегда про «меньше платить». Иногда ставка ниже, но срок дольше, и в итоге вы переплачиваете больше. Поэтому перед подписанием договора нужно просчитать не только ежемесячный платёж, но и общую сумму переплаты. Ленар Рахманов Финансовый советник

Рефинансирование кредитов: когда это выгодно, а когда лучше отказаться

Реструктуризация

Реструктуризация предполагает изменение условий действующего кредита по соглашению с банком: увеличение срока, снижение ставки, отсрочка. Переговоры с банком о возможности реструктуризации или изменения условий — это инструмент, который многие недооценивают, думая, что банк — это жёсткая структура, с которой нельзя договориться. На практике банки заинтересованы в том, чтобы вы платили, говорит Рахманов. И если вы приходите до просрочки, с конкретным предложением, они часто идут навстречу.

Вы можете договориться об отсрочке, снижении штрафов, изменении графика, даже о временной заморозке долга. Главное — не ждать, пока ситуация станет критической. И не приходить с позицией «спасите меня», а с позицией: «Вот моя ситуация, вот мой план, давайте найдём решение». Ленар Рахманов Финансовый советник

По словам Базылева, если сумма долга, например, 300–400 тысяч рублей и вы понимаете, что вернуть деньги в прежнем графике не сможете, реструктуризация — более разумный шаг, чем, например, судебное банкротство, на которое нужно ещё потратить не менее 100 тысяч рублей на оплату услуг юриста и финансового управляющего, предупреждает эксперт.

Рефинансирование или реструктуризация: что выбрать

Как построить стратегию закрытия кредитов

Порядок погашения кредитов — это не эмоции и не интуиция, а управляемая финансовая стратегия. В первую очередь стоит закрывать просрочки, потому что они создают максимальные юридические и финансовые риски: штрафы, пени, ухудшение кредитной истории. Затем — самые дорогие кредиты с высокой ставкой, поскольку именно они формируют основную переплату. Такой подход минимизирует потери и позволяет остановить ускоренный рост задолженности.

Однако сухая математика — не единственный фактор. Если человек психологически выгорел или теряет мотивацию, допустимо начать с закрытия небольших долгов, чтобы освободить часть ежемесячного платежа и почувствовать прогресс. Важно, чтобы выбранная стратегия была реалистичной и соответствовала уровню дохода, стабильности работы и текущим рискам. Универсального порядка нет — есть адаптация под конкретную ситуацию.

И наконец, нельзя игнорировать устойчивость. Полное направление всех средств в кредиты без минимального резерва часто приводит к повторному заимствованию при первой непредвиденной трате. Финансовая система должна быть сбалансированной: контроль обязательств, приоритет дорогих долгов и сформированная подушка безопасности.

