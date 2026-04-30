Россиянам объяснили, как взять ипотеку на квартиру в другом городе

Покупка квартиры в другом городе — непростая задача, особенно если для сделки требуется ипотека. У заёмщиков возникает множество вопросов: можно ли взять жилищный кредит без регистрации, какие документы потребуются, придётся ли постоянно ездить между городами. Отвечаем на главные вопросы и даём пошаговый план действий.

Можно ли взять ипотеку в другом городе

Законодательство, регулирующее ипотечное кредитование, не содержит прямых запретов на получение займа в регионе, отличном от места регистрации или проживания заёмщика.

Тем не менее нет гарантии одобрения. Банки, действуя как коммерческие организации, оценивают свои риски и могут отказать без объяснения причин. Но крупные банки с филиалами по всей стране активно работают с клиентами из других регионов. Для них главное — не прописка, а ваши платёжеспособность и соответствие требованиям.

Есть три основных варианта оформления ипотеки в другом городе:

1. По месту постоянной регистрации. Вы обращаетесь в отделение банка в своём городе, а квартиру покупаете в другом регионе. Важно, чтобы у банка был филиал там, где находится недвижимость. Документы будут передаваться внутри одной системы, что упрощает процесс.

Это может быть удобно при покупке новостройки, поскольку такие сделки стандартизированы и их можно провести дистанционно. Это даёт возможность свести к минимуму поездки в другой город.

2. По месту нахождения недвижимости. Вы обращаетесь в банк в том городе, где планируете купить квартиру. Этот вариант удобен, если вы уже переехали или часто бываете в этом регионе.

3. По месту работы. Если прописка у вас в одном городе, работа во втором, а квартиру вы хотите купить в третьем, логичнее кредитоваться там, где вы трудоустроены. Особенно если зарплата приходит на карту банка, в который вы обращаетесь. Это дополнительный плюс при рассмотрении заявки.

Что потребуется от заёмщика

Банки предъявляют к иногородним заёмщикам те же требования, что и к местным. Основные из них:

гражданство России;

возраст — от 18–21 года до 70–75 лет к моменту возврата долга;

трудовой стаж не менее 1 года за последние 5 лет, на текущем месте — от 3 до 6 месяцев;

стабильный доход, которого достаточно для выплат;

не слишком высокая закредитованность — платежи по всем обязательствам не должны быть выше 40–50% от дохода;

хорошая кредитная история.

Важно. У вас обязательно должна быть регистрация на территории страны. Без неё заявку не примут. Крупные банки лояльно относятся к тому, что заёмщик прописан в другом регионе, но для некоторых кредиторов важна хотя бы временная прописка там, где совершается сделка.

Какие документы нужны

В базовый пакет входят:

паспорт с отметкой о регистрации (постоянной или временной);

справка о доходах;

заверенная копия трудовой книжки;

СНИЛС;

военный билет или приписное удостоверение для мужчин до 27 лет.

Возможно, у вас запросят и другие бумаги. Например, загранпаспорт, водительские права или свидетельство о браке.

Как оформить ипотеку в другом городе: пошаговая инструкция

Шаг 1. Выберите банк

Обратите внимание на банки с филиалами по всей стране. В таких организациях, как правило, отлажено взаимодействие между отделениями и быстрее обрабатываются междугородние сделки.

Шаг 2. Подайте заявку

Сделать это можно на сайте банка или лично в отделении. Заполните анкету максимально подробно. Ошибки и неточности — частая причина отказа. Решение обычно приходит в течение 2–5 дней или даже быстрее, если вы зарплатный клиент банка.

Шаг 3. Получите предварительное одобрение

После этого у вас будет время на поиск квартиры и переговоры с продавцом. Разные банки устанавливают разные сроки, но обычно это 1–3 месяца. Не затягивайте, иначе есть риск, что заявку придётся подавать повторно.

Шаг 4. Найдите квартиру и проверьте документы

Поисками жилья можно заниматься и до этого, но после одобрения кредита вы будете знать, на какую именно сумму можете рассчитывать. Это особенно критично при покупке вторичного жилья. В случае с новостройками можно начинать с подбора варианта и далее провести сделку через банк-партнёр застройщика.

Новостройки. Многие застройщики сегодня работают дистанционно: документы можно отправить онлайн, а сделку оформить без личного присутствия, заверив договор электронной подписью. В таком случае можно будет обойтись без визита в другой город.

Вторичное жильё. В этой ситуации вам потребуется хотя бы один личный визит для осмотра объекта и проверки документов продавца. Если такой возможности нет, можно выписать доверенность на родственника или риелтора. Но ответственность за проверку объекта всё равно ляжет на вас.

Шаг 5. Предоставьте документы на недвижимость в банк

При покупке новостройки кредитору нужно передать предварительный договор долевого участия и квитанцию об уплате застройщику первоначального взноса.

При приобретении вторички потребуются:

правоустанавливающие бумаги продавца;

кадастровый и технический паспорта;

выписка из ЕГРН.

Скан-копии можно отправить онлайн через личный кабинет. Банк проверит квартиру на соответствие требованиям: состояние дома, ликвидность, наличие коммуникаций, отсутствие арестов и незаконной перепланировки.

Важно. Если вы кредитуетесь по месту жительства, учитывайте, что передача документов между отделениями банка в разных городах требует времени. Уточните эти сроки и закладывайте их в план. Не назначайте дату сделки впритык к концу срока одобрения заявки.

Шаг 6. Подпишите кредитный договор

Этот этап обычно требует личного присутствия. Придётся прийти в банк — по месту жительства или проведения сделки. Некоторые банки позволяют подписать договор онлайн при наличии электронной подписи.

Шаг 7. Внесите первоначальный взнос и дождитесь перевода денег продавцу

Обычно для этого используют аккредитив (способ расчёта, при котором банк выступает гарантом сделки) или безопасные расчёты через банк. Продавец получит оплату, только когда сделку зарегистрируют. Это защищает обе стороны.

Шаг 8. Зарегистрируйте сделку в Росреестре

Ипотечный договор регистрируют в том регионе, где покупается недвижимость. Документы можно подать через МФЦ или Госуслуги. Многие банки делают это самостоятельно, без участия клиента. После регистрации вам выдадут выписку из ЕГРН.

О чём важно помнить

Будьте готовы к дополнительным расходам. Это не только поездки между городами или нотариальные доверенности, но и сопутствующие расходы при оформлении кредита — услуги оценщика, страхование залога. Все эти траты нужно закладывать в бюджет.

Временная регистрация в регионе покупки. Это необязательно, но желательно, если вы решили взять кредит в местном банке. Прописка упрощает взаимодействие с кредитором. Если её нет, у вас могут запросить дополнительные документы или предложить менее выгодные условия.

Обязательно проверяйте недвижимость перед покупкой. В первую очередь это касается вторички — из-за возможных скрытых дефектов, обременений или проблем с документами. Однако и покупка новостройки тоже связана с рисками. Поэтому, если дом уже возведён, дистанционная сделка без осмотра нежелательна.

Главное об ипотеке в другом городе

Закон не запрещает оформление ипотеки в другом городе, а крупные банки с филиалами по всей стране готовы работать с иногородними заёмщиками. Ключевые факторы одобрения — ваша платёжеспособность, хорошая кредитная история и наличие регистрации. При работе с крупными банками обычно достаточно постоянной прописки в любом регионе России, но иногда лучше временно зарегистрироваться по месту сделки. Уточните этот момент в банке.

Главное отличие от оформления ипотеки в домашнем регионе — в логистике: больше поездок, дольше передача документов между отделениями. Но благодаря современным технологиям сделку можно провести дистанционно — частично, а иногда и полностью.

Минимизируйте риски: тщательно проверяйте недвижимость и её продавца и не экономьте на юридической проверке документов. Не покупайте вторичное жильё, не осмотрев его лично. Сделки с новостройками считаются более безопасными, но и здесь по возможности осмотрите квартиру лично.

