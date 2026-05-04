Как быстрее закрыть кредиты и меньше переплатить

Грамотное управление долгами — один из ключевых навыков финансовой устойчивости. Если у вас несколько кредитов, важно не просто вносить минимальные платежи, а выстроить стратегию погашения. Один из самых эффективных подходов — сосредоточиться на займах с максимальной процентной ставкой.

© Сгенерировано с помощью ИИ

Почему это работает

Процентная ставка напрямую влияет на переплату. Чем она выше, тем медленнее уменьшается сумма долга — даже при регулярных взносах. Высокие проценты в этом случае «съедают» значительную часть ежемесячного платежа, а общая переплата может в разы превышать тело кредита.

Погашая такие кредиты в первую очередь, вы сокращаете будущие расходы и ускоряете закрытие долга. Этот подход известен как «метод лавины».

Для сравнения, есть альтернативный подход — «метод снежного кома». В нём приоритет отдают не ставке, а размеру долга: сначала закрывают самый маленький кредит, чтобы быстрее получить психологический эффект прогресса.

Как определить приоритеты

Чтобы применить «метод лавины», потребуется небольшой анализ:

Составьте список всех долгов. Укажите остаток, процентную ставку и минимальный платёж по каждому кредиту. Отсортируйте долги по ставке. На первом месте должен оказаться самый дорогой кредит. Направляйте все свободные средства на главный долг. Даже небольшое увеличение платежа ускоряет погашение. Продолжайте платить минимальные суммы по остальным обязательствам. Это позволит избежать штрафов и ухудшения кредитной истории.

Пример стратегии. Допустим, у вас есть:

кредитная карта под 25% годовых;

потребительский кредит под 15%;

автокредит под 10%.

В этом случае логично сначала закрыть задолженность по карте, несмотря на то, что она может быть меньше остальных долгов. Следующей целью станет потребкредит.

Дополнительные советы

Чтобы стратегия работала максимально эффективно:

Избегайте новых займов, иначе нагрузка будет только расти. Рассмотрите рефинансирование — возможно снижение ставки. Фиксируйте прогресс — это повышает мотивацию. Создайте хотя бы минимальную финансовую подушку, чтобы не возвращаться к кредитам.

Когда метод нужно корректировать

Есть ситуации, когда стоит скорректировать подход:

если разница в ставках незначительна;

если психологически важнее сначала закрыть маленький долг;

если есть риск просрочки по другим обязательствам.

В таких случаях можно комбинировать стратегии, но в долгосрочной перспективе именно процентная ставка остаётся главным фактором переплаты.

Главное

Фокус на кредитах с высокой процентной ставкой — это рациональный способ сократить долговую нагрузку. Он требует дисциплины, но позволяет быстрее освободиться от финансовых обязательств и снизить общий объём переплаты.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Россиянам рассказали, как выгоднее гасить кредит