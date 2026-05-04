Как быстрее закрыть кредиты и меньше переплатить

«Метод лавины»: в каком порядке выгоднее всего погашать долги
Грамотное управление долгами — один из ключевых навыков финансовой устойчивости. Если у вас несколько кредитов, важно не просто вносить минимальные платежи, а выстроить стратегию погашения. Один из самых эффективных подходов — сосредоточиться на займах с максимальной процентной ставкой.
Почему это работает
Процентная ставка напрямую влияет на переплату. Чем она выше, тем медленнее уменьшается сумма долга — даже при регулярных взносах. Высокие проценты в этом случае «съедают» значительную часть ежемесячного платежа, а общая переплата может в разы превышать тело кредита.
Погашая такие кредиты в первую очередь, вы сокращаете будущие расходы и ускоряете закрытие долга. Этот подход известен как «метод лавины».
Для сравнения, есть альтернативный подход — «метод снежного кома». В нём приоритет отдают не ставке, а размеру долга: сначала закрывают самый маленький кредит, чтобы быстрее получить психологический эффект прогресса.
Как определить приоритеты
Чтобы применить «метод лавины», потребуется небольшой анализ:
- Составьте список всех долгов. Укажите остаток, процентную ставку и минимальный платёж по каждому кредиту.
- Отсортируйте долги по ставке. На первом месте должен оказаться самый дорогой кредит.
- Направляйте все свободные средства на главный долг. Даже небольшое увеличение платежа ускоряет погашение.
- Продолжайте платить минимальные суммы по остальным обязательствам. Это позволит избежать штрафов и ухудшения кредитной истории.
Пример стратегии. Допустим, у вас есть:
- кредитная карта под 25% годовых;
- потребительский кредит под 15%;
- автокредит под 10%.
В этом случае логично сначала закрыть задолженность по карте, несмотря на то, что она может быть меньше остальных долгов. Следующей целью станет потребкредит.
Дополнительные советы
Чтобы стратегия работала максимально эффективно:
- Избегайте новых займов, иначе нагрузка будет только расти.
- Рассмотрите рефинансирование — возможно снижение ставки.
- Фиксируйте прогресс — это повышает мотивацию.
- Создайте хотя бы минимальную финансовую подушку, чтобы не возвращаться к кредитам.
Когда метод нужно корректировать
Есть ситуации, когда стоит скорректировать подход:
- если разница в ставках незначительна;
- если психологически важнее сначала закрыть маленький долг;
- если есть риск просрочки по другим обязательствам.
В таких случаях можно комбинировать стратегии, но в долгосрочной перспективе именно процентная ставка остаётся главным фактором переплаты.
Главное
Фокус на кредитах с высокой процентной ставкой — это рациональный способ сократить долговую нагрузку. Он требует дисциплины, но позволяет быстрее освободиться от финансовых обязательств и снизить общий объём переплаты.
