Как работает кредитный лимит

Кредитный лимит — это максимальная сумма, которую банк разрешает потратить по кредитной карте или в рамках кредитной линии. Именно в пределах этой суммы можно совершать покупки, снимать наличные или переводить деньги за счёт банка.

Как это работает

Деньги в рамках лимита не принадлежат держателю карты — это долг перед банком, который нужно вернуть. Каждая трата уменьшает доступный остаток.

Например, при лимите 50 тысяч рублей после покупки на 20 тысяч рублей доступно уже 30 тысяч рублей. Как только долг погашен, лимит восстанавливается — и снова становится 50 тысяч рублей.

Так действует возобновляемый лимит: погашение долга «возвращает» потраченную сумму обратно в доступный остаток. Это самый распространённый вариант для кредитных карт.

Виды кредитного лимита

— лимит восстанавливается после каждого погашения. Можно тратить и возвращать деньги многократно в пределах одной и той же суммы. Невозобновляемый — каждая трата уменьшает лимит безвозвратно. Такой формат чаще встречается в потребительских кредитных линиях, а не в картах.

От чего зависит размер лимита

Банк устанавливает лимит индивидуально — алгоритм расчёта не раскрывается. Однако на итоговую сумму влияют несколько ключевых факторов:

Уровень дохода . Чем выше подтверждённый заработок, тем больше банк готов одобрить.

. Чем выше подтверждённый заработок, тем больше банк готов одобрить. Кредитная история . Своевременные выплаты по прошлым займам повышают доверие банка.

. Своевременные выплаты по прошлым займам повышают доверие банка. Долговая нагрузка. Если у клиента уже есть активные кредиты, лимит, скорее всего, будет меньше.

Если у клиента уже есть активные кредиты, лимит, скорее всего, будет меньше. Тип карты и программы. Премиальные продукты изначально предполагают более высокие лимиты.

Ориентир для оценки комфортного лимита — ежемесячный платёж должен оставаться посильным для вашего бюджета. Это помогает снизить риск чрезмерной долговой нагрузки.

Как лимит может измениться

Банк может пересмотреть лимит в любую сторону. При аккуратном использовании карты и своевременном погашении долга банк может увеличить лимит, в том числе без запроса со стороны клиента. Просрочки и систематические нарушения, напротив, могут привести к снижению или отмене лимита.

