Россиянам объяснили, как рефинансировать кредитную карту

Если задолженность по кредитной карте стала слишком дорогой в обслуживании, её можно перевести на более выгодные условия. В 2026 году процентные ставки по кредитам постепенно снижаются вслед за ключевой ставкой Банка России, поэтому для части заёмщиков рефинансирование может помочь сократить переплату или уменьшить размер ежемесячного платежа. Рассказываем, как работает рефинансирование кредитной карты, кто может им воспользоваться и в каких случаях такая процедура не принесёт выгоды.

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Как устроено рефинансирование по кредитной карте

Заёмщик берёт новый кредитный продукт и направляет полученные средства на закрытие текущего долга по карте. После этого обязательство перед прежним банком заменяется новым договором, где могут отличаться ставка, срок возврата и сумма регулярного платежа.

Важно понимать, что процедура не означает списание задолженности и не освобождает от обязательств перед банком.

В каких случаях стоит рефинансировать кредитную карту

Снизить переплату. Рефинансирование кредитной карты оправдано только тогда, когда ставка по новому продукту ниже действующей минимум на 2 процентных пункта, а текущая задолженность существенна, подчеркнула руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова. Когда больше не получается закрывать льготный период по карте. Рефинансирование чаще всего переводит долг в потребительский кредит с фиксированным графиком. Это дает чёткое понимание, когда и сколько платить, отметил эксперт по финансам и кредитам ООО «Космовизаком» (ГК Cosmovisa) Григорий Давыдов. При нескольких кредитках одновременно. Если у клиента 2–3 карты в разных банках и есть путаница в датах платежей, в том числе, когда истрачен весь одобренный кредитный лимит, рефинансирование позволяет объединить все долги в один кредит с одним платежом в месяц. Это снижает риск случайной просрочки, отметил Давыдов.

Ещё один плюс — более длинный беспроцентный период, добавила Солдатенкова.

Некоторые банки в рамках программ рефинансирования предлагают грейс-период до 120–200 дней вместо стандартных 55–60. Это позволяет погасить перенесенную задолженность без процентов при соблюдении графика минимальных платежей. Инна Солдатенкова Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру»

Когда рефинансирование кредитки невыгодно

Уже погашена большая часть долга. Если выплачено больше половины задолженности, значительная часть процентов, как правило, уже внесена, поэтому рефинансирование может не дать заметной экономии. Давыдов считает, что в такой ситуации выгоднее спокойно погасить оставшийся долг, а не оформлять новый кредит. Небольшой долг. Если задолженность составляет 50–100 тысяч рублей, переплата даже при высокой ставке может быть несущественной, а оформление рефинансирования потребует времени и документов. В такой ситуации проще досрочно закрыть долг, считает Давыдов. Высокие скрытые комиссии. Внимательно прочитайте кредитный договор: комиссии за перевод долга, навязанная страховка и обслуживание счёта могут «съесть» всю экономию от снижения ставки.

Какими способами можно рефинансировать кредитную карту

Оформить кредит на рефинансирование

Банк выдает заёмные средства, которые направляются на погашение задолженности по кредитной карте другого банка. После этого заёмщик выплачивает уже новый кредит по графику, установленному договором.

Банк может сам перевести деньги прежнему кредитору или выдать их заёмщику, чтобы тот погасил долг по карте самостоятельно. Если деньги поступают заёмщику, банк обычно даёт срок на закрытие задолженности и может попросить подтверждение оплаты.

Оформить новую кредитную карту с переводом задолженности

Некоторые банки предлагают кредитные карты с возможностью рефинансирования долга по карте другого кредитора. Такие программы, например, есть у Т-Банка, ОТП Банка, Совкомбанка и Альфа-Банка.

Механизм работы: банк открывает новую кредитную карту с кредитным лимитом, достаточным для погашения существующей задолженности. Средства используются для закрытия долга по старой кредитной карте, после чего заёмщик продолжает пользоваться новой картой и погашает задолженность уже на условиях нового банка.

Главное преимущество такого способа — возможность воспользоваться льготным периодом на переведённую задолженность, если это предусмотрено условиями программы.

Срок беспроцентного периода, порядок перевода задолженности и другие условия зависят от банка. Поэтому перед оформлением кредитной карты для рефинансирования внимательно ознакомитесь с тарифами и условиями программы.

Как снизить риск отказа в рефинансировании кредитки

Решение о рефинансировании банк принимает после оценки платежеспособности заемщика и его кредитной истории. Полностью исключить риск отказа нельзя, однако некоторые действия помогут повысить вероятность одобрения заявки.

В первую очередь стоит проверить свою кредитную историю, рекомендует Давыдов. При рассмотрении заявки банк оценивает сведения о действующих кредитах, просрочках и ранее поданных заявках. Эта информация хранится в бюро кредитных историй (БКИ).

Если есть мелкие просрочки — советую погасить их и подождать 2–3 месяца стабильных платежей. Каждый новый отказ фиксируется в истории и снижает шансы на одобрение. Григорий Давыдов эксперт по финансам и кредитам ГК Cosmovisa

Как проверить свою кредитную историю: бесплатно онлайн и исправить ошибки в ней

Ещё один способ повысить шансы на одобрение — закрыть неиспользуемые кредитки, отметил эксперт. Это важно потому, что при расчёте показателя долговой нагрузки (ПДН) банк учитывает кредитные лимиты по всем картам, даже если клиент ими не пользуется. Если ежемесячные платежи по всем кредитам превышают 50–60% дохода клиента, банк, скорее всего, откажет в рефинансировании, предупредил Давыдов.

Эксперт также рекомендует не подавать заявки на рефинансирование одновременно в большое количество банков.

Каждый запрос фиксируется в кредитной истории. 5–7 отказов за короткий срок и другие банки тоже начнут смотреть на клиента настороженно. Лучше выбрать 2–3 банка с подходящими условиями. Григорий Давыдов эксперт по финансам и кредитам ГК Cosmovisa

По словам Солдатенковой, повысить шансы на одобрение также может подача заявки через финансовые маркетплейсы. Такие площадки автоматически подбирают предложения с учетом кредитной истории и других параметров заёмщика. При этом окончательное решение о выдаче кредита в любом случае остаётся за банком.

Какие документы нужны для рефинансирования

В большинстве случаев заёмщику потребуется стандартный пакет документов.

Основные документы:

паспорт;

дополнительное удостоверение личности: например, водительские права, загранпаспорт, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или полис обязательного медицинского страхования (ОМС);

подтверждение занятости — копия трудовой книжки, трудовой договор либо справка от работодателя;

документ о доходах: справка о доходах, справка по форме банка, выписка из Социального фонда России или выписка по зарплатному счету — в зависимости от требований банка;

информация по действующему кредиту: остаток долга, реквизиты для погашения и другие данные, которые понадобятся для перевода средств.

В отдельных случаях банк может запросить дополнительные сведения — например, если сумма кредита значительная или требуется более подробно оценить финансовое положение заемщика.

К таким документам могут относиться:

кредитный договор или справка из банка, где оформлен действующий кредит, с информацией об остатке задолженности, графике платежей и реквизитах для перечисления средств;

документы на залоговое имущество, если речь идет о рефинансировании ипотеки или автокредита;

нотариально удостоверенное согласие супруга, если этого требуют условия сделки;

документы, подтверждающие дополнительные источники дохода, например пенсионные выплаты, доход от сдачи недвижимости в аренду или инвестиционной деятельности;

справка, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности по кредитке, который планируется рефинансировать.

Уточнить точный список документов лучше заранее — на сайте банка или по телефону горячей линии. Это позволит подготовить все необходимое и не затягивать процесс.

Как оформить рефинансирование кредитной карты: пошаговая инструкция

Шаг 1. Уточните параметры текущей задолженности:

точный остаток долга по кредитной карте;

процентную ставку;

размер минимального платежа и дату его внесения;

полную стоимость кредита (ПСК);

нет ли просрочек и подключенных платных услуг.

Шаг 2. Сопоставьте условия в разных банках. Обращайте внимание не только на процентную ставку, но и на ПСК, срок кредитного договора, сумму регулярного платежа, а также на страховку и прочие платные опции.

Для первичного сравнения можно воспользоваться финансовыми агрегаторами, например: Банки.ру, Сравни.ру, Финуслуги. Окончательные условия рефинансирование уточняйте непосредственно в банке.

Затем рассчитайте общую переплату по новому кредиту и сравните её с расходами по действующей кредитной карте.

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Шаг 3. Выберите подходящую программу и подайте заявку на рефинансирование.

Шаг 4. Внимательно изучите условия договора и подпишите его. После одобрения банк предложит индивидуальные условия кредитования, которые могут отличаться от информации, размещенной на сайте или в рекламе. Перепроверьте их. Если вас всё устраивает, подпишите кредитный договор.

Шаг 5. Погасите задолженность по действующей кредитной карте в сроки, установленные банком. Перед окончательным закрытием кредитной карты уточните сумму долга. К моменту погашения банк может начислить проценты или комиссии, поэтому итоговая сумма может оказаться немного выше, чем вы рассчитывали.

Шаг 6. Закройте старую кредитную карту. Запросите справку о полном погашении задолженности и закрытии счета. Сохраните документ и спустя некоторое время проверьте кредитную историю, чтобы убедиться, что информация обновилась корректно.

Если условия программы рефинансирования предусматривают подтверждение целевого использования кредита, предоставьте в новый банк документы о погашении старой задолженности.

Всегда проверяйте полную стоимость кредита, а не только рекламную ставку. И главное — не оставляйте старую карту открытой «на всякий случай». Это провоцирует новые долги. Григорий Давыдов эксперт по финансам и кредитам ГК Cosmovisa

Что делать, если банк отказал в рефинансировании

Если выплачивать задолженность на прежних условиях сложно, обратитесь в банк, выдавший кредитную карту, и узнайте о возможности реструктуризации. Кредитор может изменить условия договора — например, увеличить срок погашения, уменьшить размер ежемесячного платежа или предложить другой вариант, который поможет избежать просрочек.

Проверьте, есть ли основания для оформления кредитных каникул. Такая возможность предусмотрена законодательством для отдельных категорий заёмщиков, а некоторые банки предлагают собственные программы поддержки клиентов, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

Как оформить кредитные каникулы

Рефинансирование кредитной карты: главное

Рефинансирование кредитной карты может снизить долговую нагрузку, упростить платежи и уменьшить переплату, но только если заранее сравнить условия и посчитать выгоду.

Важно помнить: это замена одного долга другим, а не его списание. Низкий платеж не всегда выгоден — длинный срок, страховка и комиссии могут увеличить переплату.

После погашения старой задолженности карту стоит закрыть и получить подтверждение, иначе кредитный лимит продолжит влиять на долговую нагрузку.

Если рефинансирование недоступно из-за просрочек, обсудите с текущим кредитором реструктуризацию или кредитные каникулы.

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