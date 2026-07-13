Как оформить кредитные каникулы повторно

Финансовые трудности — от потери работы до незапланированных расходов — могут коснуться любого. Но если у вас есть кредит, ситуация становится особенно критичной. В России заёмщики могут временно приостановить выплаты с помощью кредитных каникул. В некоторых случаях воспользоваться этой мерой можно не один раз, а дважды. Вместе со СберСовой разобрались, как и на каких условиях это можно сделать.

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Как работают кредитные каникулы

Во время кредитных каникул заёмщики с финансовыми трудностями могут не вносить деньги по графику либо платить меньше, а кредитор не начисляет штрафы и не применяет прочие санкции за нарушение условий договора.

Важно понимать: каникулы — это отсрочка, а не списание обязательства. Банк по-прежнему начисляет вам проценты — они добавятся к общей задолженности, и после выхода с каникул их придётся выплатить. Однако сам срок кредитования сдвигается вперёд на продолжительность каникул, благодаря чему размер регулярных платежей по завершении отсрочки остаётся прежним.

В России действует несколько видов таких каникул. Далее мы рассмотрим каждый из них.

Федеральные кредитные каникулы

Регулируются законом 353-ФЗ. Их можно оформить для потребительских, автокредитов, кредитных карт и микрозаймов.

При каких условиях можно уйти на каникулы:

доход заёмщика упал на 30% и более по отношению к среднемесячному за последний год;

место постоянного проживания попало в зону, пострадавшую от чрезвычайной ситуации.

Ограничения по сумме:

потребительские займы — до 450 тысяч рублей;

автокредиты — до 1,6 миллиона рублей;

кредитные карты — до 150 тысяч рублей.

Продолжительность каникул может составить от 1 до 6 месяцев — точный срок заёмщик определяет самостоятельно. При этом не имеет значения, когда именно получен кредит: воспользоваться отсрочкой можно в любой момент, независимо от даты оформления договора.

Пример. У Екатерины был автокредит на 830 тысяч рублей, по которому она платила 33 тысячи рублей в месяц.

Осенью 2025 года компания, в которой она работала, закрылась, и Екатерина потеряла источник дохода. Её средний заработок за предыдущий год составлял 85 тысяч рублей, а после увольнения она могла рассчитывать только на пособие по безработице и разовые подработки.

Собрав необходимые документы, она обратилась в банк и попросила отсрочку на 5 месяцев. Кредитор одобрил каникулы, однако продолжил начислять проценты. Когда отсрочка завершилась, срок кредитования продлили на 5 месяцев, а ежемесячный платёж не увеличился.

Ипотечные каникулы

Эти каникулы действуют только для ипотеки, при этом жильё должно быть единственным для заёмщика.

Основания для получения:

признание безработным и постановка на учёт в центре занятости;

получение инвалидности I или II группы;

утрата трудоспособности на срок свыше двух месяцев;

сокращение дохода на 30% и более по сравнению с предыдущим годом, если платежи при этом «съедают» более половины бюджета;

увеличение числа иждивенцев при падении заработка на 20% и более и кредитной нагрузке от 40%;

попадание в зону чрезвычайной ситуации (ЧС).

Срок каникул — до 6 месяцев. Если ранее вы реструктуризировали или рефинансировали ипотеку, это не лишает вас права на каникулы.

Важно. С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила для семей с детьми. При появлении на свет второго ребёнка (и последующих) они смогут приостановить ипотечные платежи на срок до 18 месяцев. Доказывать снижение дохода для этого будет не нужно. Это право распространяется и на уже действующие кредиты, и на новые договоры.

Каникулы для участников СВО

Для участников специальной операции и их семей предусмотрена отдельная программа кредитных каникул. Они действуют в течение всего периода участия в СВО и ещё 180 дней после его завершения.

Особенности программы:

действует независимо от лимитов по сумме кредита;

не нужно подтверждать сложную ситуацию — достаточно статуса участника СВО;

не считаются повторными в общем смысле, поэтому после них можно оформить каникулы по другим основаниям.

Каникулы по программе банка

Помимо государственных программ, многие банки предлагают собственные варианты отсрочки. Они не всегда привязаны к сумме кредита, часто не требуют подтверждения падения доходов, а условия могут быть более гибкими. Обратиться за такой мерой поддержки можно даже в тех случаях, когда формальные критерии закона не выполняются.

Однако решение по внутренней программе банк принимает на своё усмотрение — он не обязан её одобрять. Поэтому такой вариант стоит рассматривать скорее как дополнительный, а не основной способ получить отсрочку.

Можно ли получить каникулы повторно

Да, но с важными ограничениями.

Когда повторное получение возможно

В разъяснениях Банка России указано, что по одному кредиту в рамказ 353-ФЗ можно оформить льготный период дважды, но по разным основаниям: один раз из-за падения доходов, второй — при чрезвычайной ситуации. При этом порядок оснований значения не имеет: можно сначала взять каникулы из-за финансовых трудностей, а потом — из-за ЧС, и наоборот.

Продолжим пример с Екатериной. В апреле 2026 года её город затопило из-за весеннего паводка. Она временно утратила источник дохода, хотя формально не потеряла работу. Женщина предоставила в банк справку от местной администрации, подтверждающую режим ЧС. Поскольку первое основание (снижение дохода) и второе (ЧС) — разные по закону, банк одобрил ещё одни каникулы на 3 месяца.

Когда повторное получение невозможно

Закон не предусматривает повторные ипотечные каникулы по тому же кредиту. Однако можно попробовать добиться отсрочки по внутренней программе банка . Кредитор в таком случае вправе как согласиться, так и отказать.

. Кредитор в таком случае вправе как согласиться, так и отказать. Нельзя получить каникулы повторно по одному и тому же основанию (например, дважды из-за снижения дохода).

Нельзя уйти на каникулы по 353-ФЗ, если вы уже получали отсрочку по программам для заёмщиков 2019 или 2022 годов.

Другие случаи, когда каникулы можно оформить повторно

Помимо двух оснований, предусмотренных 353-ФЗ, каникулы можно получить повторно в следующих ситуациях:

Каникулы по закону + отсрочка по банковской программе . Оформление каникул по собственной программе банка не мешает заёмщикам в будущем уйти на каникулы по федеральному закону. Правило может работать и наоборот — сначала каникулы по закону, потом — банковские, — но результат будет в большей степени зависеть от согласия кредитора.

. Оформление каникул по собственной программе банка не мешает заёмщикам в будущем уйти на каникулы по федеральному закону. Правило может работать и наоборот — сначала каникулы по закону, потом — банковские, — но результат будет в большей степени зависеть от согласия кредитора. Каникулы для участников спецоперации + каникулы по 353-ФЗ. Бойцы СВО вправе сначала воспользоваться каникулами по специальному закону, а в дальнейшем, если возникнет новое основание, оформить отсрочку уже по общим правилам 353-ФЗ.

Бойцы СВО вправе сначала воспользоваться каникулами по специальному закону, а в дальнейшем, если возникнет новое основание, оформить отсрочку уже по общим правилам 353-ФЗ. Кредитные + ипотечные каникулы . Закон позволяет получить сначала одни, а затем вторые каникулы в любой последовательности. Единственное ограничение: одновременно две этих льготы оформить нельзя.

. Закон позволяет получить сначала одни, а затем вторые каникулы в любой последовательности. Единственное ограничение: одновременно две этих льготы оформить нельзя. Проживание на границе с Украиной. В одном из разъяснений Центробанк рекомендовал кредиторам проявлять лояльность при повторных обращениях за каникулами клиентам из Курской, Брянской и Белгородской областей. Причина — сложная обстановка, связанная с боевыми действиями.

Какие документы понадобятся

При снижении дохода

Для работающих по трудовому договору: справка о доходах.

справка о доходах. Для уволенных : трудовая книжка, справка от бывшего работодателя или из центра занятости.

: трудовая книжка, справка от бывшего работодателя или из центра занятости. При уходе на больничный : листок нетрудоспособности и документы о падении заработка.

: листок нетрудоспособности и документы о падении заработка. Для самозанятых : справка о состоянии расчётов по налогу на профессиональный доход.

: справка о состоянии расчётов по налогу на профессиональный доход. Для индивидуальных предпринимателей : книга учёта доходов и расходов.

: книга учёта доходов и расходов. В декрете: документы об уходе в такой отпуск, справки о доходах и размере пособия.

Справки и другие подтверждающие документы понадобятся за два года, предшествующих дате обращения.

При нахождении в зоне ЧС

Справка о проживании в зоне бедствия.

Справка о признании пострадавшим.

Дополнительные документы

Банк может запросить согласие залогодателя или поручителя, а также выписки с банковских счетов.

Документы для участников СВО и их близких

Для подтверждения статуса участника спецоперации понадобится справка из воинской части или военкомата. Контрактники дополнительно предоставляют контракт о службе либо иной документ, подтверждающий выполнение служебных задач.

Члены семьи военнослужащего должны подготовить:

документ, подтверждающий статус участника СВО (справка из части, военкомата, военный билет с повесткой, контракт);

свидетельство о браке (для супругов);

свидетельство о рождении или усыновлении детей;

справку об инвалидности, если ребёнок участника имеет ограничения по здоровью.

для иждивенцев — судебное решение об установлении иждивения либо акт опеки о назначении попечителя.

Как подать заявление

Соберите документы. Убедитесь, что все справки оформлены правильно. Напишите заявление. Укажите Ф. И. О., реквизиты паспорта и кредитного договора, основания и срок каникул. Подайте заявление через сайт, приложение банка или в офисе. Дождитесь решения. Ответ вам обязаны дать в течение пяти рабочих дней.

При положительном решении кредитор утверждает новый график погашения долга. Началом каникул считается день обращения за ними.

Коротко о главном

Закон позволяет дважды воспользоваться отсрочкой по одному кредиту, если основания для этого разные: например, сначала из-за снижения дохода, а затем из-за чрезвычайной ситуации. При этом порядок причин не имеет значения.

Повторные ипотечные каникулы заёмщикам по закону не положены. Однако это не означает, что вам непременно откажут. Банк может согласовать новый льготный период в рамках собственной программы.

В некоторых случаях каникулы можно получить повторно даже при смене типа льготы: например, сначала по закону, потом по программе банка; сначала как участник СВО, потом по общим основаниям; или сочетая кредитные и ипотечные каникулы в разной последовательности. Также Центробанк призывает кредиторов делать уступки жителям граничащих с Украиной регионов при повторных обращениях.

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