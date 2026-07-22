Как правильно рассчитать проценты по займу

При оформлении займа важно понимать, сколько вам в итоге придётся отдать. На итоговую переплату влияют не только ставка и срок, но и формат начисления процентов, а также периодичность платежей. Объясняем, как точно оценить переплату и структуру выплат.

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Как понять, сколько вы переплатите

Размер процентов по займу определяется совокупностью параметров, зафиксированных в договоре, и их взаимодействием. Базовым элементом является сумма займа: чем выше объём заёмных средств, тем больше абсолютный размер начисляемых процентов.

Ещё один значимый фактор — процентная ставка, которая задаёт стоимость пользования деньгами в расчёте на определённый период и напрямую влияет на величину переплаты.

Срок займа определяет длительность начисления процентов. При увеличении периода пользования средствами итоговые выплаты, как правило, растут даже при неизменной ставке.

Существенное влияние оказывает и способ начисления процентов. Как правило, кредиторы используют один из следующих методов.

Простой процент

При начислении процентов за основу берётся только сумма основного долга (тело долга), без учёта ранее начисленных процентов. Формула:

© Рамблер

Пример:

Допустим, вы взяли в микрофинансовой организации (МФО) 15 тысяч рублей под 0,8% в день на 20 дней.

Переведём ставку в доли единицы: 0,8% = 0,008.

Подставляем в формулу: I = 15 000 × 0,008 × 20 = 2400 рублей.

Итого к возврату: 15 000 + 2400 = 17 400 рублей.

Сложный процент (капитализация)

Проценты в этом случае начисляются не только на основной долг, но и на уже начисленные ранее проценты.

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Пример:

Вы взяли в долг 15 тысяч рублей под 20% годовых, проценты начисляются каждый месяц и сразу прибавляют к долгу. В месяц начисляется примерно: 20 / 12 = 1,67%.

Первый месяц

Проценты за месяц: 15 000 × 1,67% = 250,5 рубля.

Новый долг: 15 000 + 250,5 = 15 250,5 рубля.

Второй месяц

Проценты считают уже от 15 250,5 рубля, а не от изначальных 15 000.

Проценты: 15 250,5 × 1,67% ≈ 254,7 рубля.

Новый долг: 15 250,5 + 254,7 = 15 505,2 рубля.

Особенности:

«проценты на проценты»;

ускоренный рост задолженности при длительном сроке;

чаще используется в инвестициях.

Важно. Использование сложного процента при выдаче займов в России, как правило, не допускается. Для физлиц общая сумма процентов, штрафов и пеней по потребительским кредитам и займам не может превышать 100%. Это ограничивает возможности кредитора по применению сложного процента. Исключение составляют только займы для бизнеса, если такая схема установлена договором.

Дополнительно на итоговый расчёт влияют условия досрочного погашения и возможные изменения суммы займа в процессе его обслуживания. При частичном или полном досрочном погашении сумма, с которой начисляются проценты, уменьшается — соответственно, снижается и переплата.

В то же время изменение суммы задолженности, например при реструктуризации или использовании кредитной линии, корректирует порядок расчётов и итоговый объём обязательств.

Рефинансирование или реструктуризация: что выбрать

Как рассчитывать проценты при просрочке

Если оплата долга просрочена, проценты начисляются только на сам долг, без добавления ранее начисленных процентов, если иное прямо не предусмотрено законом.

Размер переплаты за каждый день просрочки зависит от ключевой ставки Центробанка. Важно помнить: при расчёте пени банк берёт ту ставку, которая была актуальна именно в дни вашей задолженности. Если во время просрочки ключевая ставка менялась, проценты считают по частям: отдельно рассчитывается каждый период с разной ставкой, а затем результаты суммируют.

Например, размер задолженности — 100 тысяч рублей, просрочка — 10 дней. Первые пять дней действовала ставка 10%, следующие пять дней — 12%. Тогда сначала считают проценты за первые пять дней по 10%, потом за следующие пять дней по 12%. И в конце обе суммы складывают — это и будет общий размер переплаты.

Но есть важный нюанс: если в договоре прямо прописана фиксированная пеня за просрочку, учитывать ключевую ставку не нужно — платить придётся именно по этой ставке.

Просрочка начинается со следующего дня после даты платежа и включает день фактической оплаты долга.

Например, если крайний срок оплаты — 20 февраля, а деньги поступили только 28-го, штраф будет начислен за все восемь дней задержки.

Неустойка за просрочку рассчитывается по формуле:

© Рамблер

Тогда итоговая сумма долга при просрочке будет рассчитываться следующим образом:

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Пример:

Вы взяли 20 тысяч рублей, просрочка — 30 дней.

Проценты за просрочку: 20 000 × 0,008 × 30 = 4800 рублей.

Неустойка: 20 000 × 0,0005 × 30 = 300 рублей.

Итого к возврату: 20 000 + 4800 + 300 = 25 100 рублей.

Важно. Так как суммарные выплаты по процентам штрафам и неустойкам не могут превышать 100% размера долга, итоговая задолженность в этом примере не может превысить 40 тысяч рублей:

(20 000+ (20 000 × 100%) = 20 000 + 20 000 = 40 000 рублей.

Что нужно знать о процентах по займу

При расчёте простых процентов базой выступает первоначальная сумма долга. При сложных процентах (с капитализацией) — остаток задолженности, включающий ранее начисленные проценты.

Изменение параметров долга (досрочное погашение, реструктуризация) влечёт за собой пересчёт базы начисления и снижение совокупной стоимости кредита.

Неустойка за просрочку начисляется только на сумму основного обязательства. Размер штрафных санкций зависит от ключевой ставки или устанавливается договором. Совокупный объём процентов, штрафов и пеней по договорам потребительского займа ограничен 100% от суммы предоставленных денежных средств.

Как правильно оценить свои силы, занимая деньги у банка

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