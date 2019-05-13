Тревожный сигнал: Что ждет доллар и евро

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Доллар и евро могут скоро подорожать 

Российская Газета + ещё 1 8 часов назад
Курсы доллара и евро с окончанием майских праздников могут начать расти, допускают аналитики. Самыми серьезными факторами возможного ослабления рубля в ближайшие недели могут стать сигналы к ухудшению геополитической картины и вероятное снижение цен на нефть.
В ближайшей перспективе может активизироваться традиционный набор санкционных рисков, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Второго мая участники слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей США призвали "продвигаться к санкциям против энергетического сектора" России, напоминает он.
Диагноз поставлен: рубль ждут «американские горки»
По мнению Дейнеки, это достаточно тревожный сигнал, учитывая, что в последнее время повысилась напряженность сразу по нескольким направлениям, в той или иной степени затрагивающим интересы США — Венесуэла, Северная Корея, Украина.
Риски снижения цен на нефть менее очевидны, поскольку в настоящее время рынок близок к балансу, однако волатильность нефтяных котировок может вырасти, продолжает Дейнека. Если в новостном поле появятся сигналы о том, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи не будет продлена до конца нынешнего года, нефтяные котировки могут попасть под ощутимое давление, откатившись к 64-65 долларам за баррель. По прогнозу аналитика, несмотря на рост противоречий внутри ОПЕК, можно ожидать, что сделка все же будет продлена, при этом любые сомнения в ее продлении могут провоцировать локальные ценовые спады.
Кроме того, к девальвационному движению в рубле в мае могут привести увеличение покупок валюты российским Минфином на открытом рынке по бюджетному правилу и сезонное ухудшение динамики счета текущих операций, указывает Дейнека. Также рубль может остаться в стороне от восстановления аппетита к риску на развивающихся рынках, не исключают аналитики FxPro.
Таким образом, по прогнозу Дейнеки, исходя из текущих раскладов, к началу лета курс российской валюты к доллару может сформироваться на уровне 65-66 рублей, а к евро — 74-74,5 рубля.
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