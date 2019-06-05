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«Никогда не заплатим»: союзник России взбунтовался из-за долга за газ 

Рамблер + ещё 2 43 минуты назад
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев не собирается оплачивать газ, поставленный Россией в Приднестровье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал NTV-Moldova.
Молдавия хочет развивать сотрудничество с Россией
Додон назвал долг Приднестровья за газ серьезной проблемой, но подчеркнул, что потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, сообщает "Говорит Москва".
«Мы за этот газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега… Проблема газа — это бомба, которая может опасно для нас взорваться», — добавил молдавский лидер.
По словам Додона, проблему он уже обсудил с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком во время его визита в Молдавию. Обсуждение продолжится.
Президент напомнил, что договор Молдавии с «Газпромом» истекает 1 января 2020 года, но молдавское правительство пока не позаботилось о подписании нового соглашения. Из-за этого, по его мнению, страна может остаться без российского газа.
Также Додон обратил внимание, что транзит газа из РФ через Украину может прекратиться. Кишинев попытается решить вопрос через другие источники, но будет непросто, а Приднестровье в таком случае вообще не сможет бесплатно получать российский газ.
Летом 2017 года Додон говорил, что приднестровский долг за газ превысил шесть миллиардов долларов. Он отмечал, что есть шанс договориться об аннулировании долгов, если удастся прийти к политическому урегулированию приднестровского конфликта.
Комментарии29
Рынки , Видео , Компании , Экономика , Игорь Додон , Дмитрий Козак , Газпром , Радиостанция "Говорит Москва" , Интерфакс
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