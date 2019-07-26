Когда в России легализуют биткоин

Введение в российскую финансовую систему цифровой валюты — вопрос даже не завтрашнего дня, а, скорее всего, отдалённого будущего. Во-первых, эмитирование иных денег, кроме рубля, запрещено Конституцией, во-вторых, регулирующие органы смущает неясность происхождения криптоденег и их не менее тёмный путь перехода из рук в руки. Нередко, криминальный. Однако работа над правовыми механизмами регулирования цифровых активов должна продолжаться, в противном случае бизнес и экономика лишатся возможности развиваться в соответствии с прогрессивными цифровыми практиками, которые постепенно приживаются в странах с более развитыми экономиками. К такому выводу пришли участники «круглого стола» в пресс-центре «Парламентской газеты» 25 июля.

Интерес есть, результатов нет

Россия, как и прочие развитые страны, в последние годы пытается решить вопрос с регулированием криптовалют, привлекая к процессу как профессиональных участников финансового рынка, для которых тема важна, хотя и дискуссионна, так и законодателей. За редким исключением пока ни к какому общему позитивному результату прийти не удалось. В США оборот «крипты» запрещён, а в Китае ограничен — то есть менять можно, но без права вывода за пределы страны. Наиболее полноценно рынок цифровых денег на сегодня отрегулирован лишь в Швейцарии и Японии, где «крипта» приравнена к обычным валютам.

К бумажным платежным средствам цифровые валюты были приравнены и самой влиятельной международной организацией в сфере финансов — Financial ActionTask Force ( FATF , группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), которая распространила все регулирующие механизмы на биткоин и его аналоги.

В России криптовалюты пока остаются под запретом. При этом, по словам первого зампреда Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмилы Боковой, все заинтересованные стороны продолжают активно обсуждать подходы к легальному закреплению цифровых денег в системе рыночных отношений. Интерес к криптовалюте объясняется тем, что мировой объём её рынка на сегодня перевалил уже за 200 миллиардов долларов.

Первый шаг по легитимизации оборота электронной валюты в России был сделан весной 2019 года, когда был принят закон о цифровых правах, однако, по словам сенатора, «ожиданий от его принятия было больше, чем получилось на выходе».

В первую очередь, отметила парламентарий, легализации квазиденежной сущности препятствует главный закон страны. Криптовалюта противоречит базовым конституционным положениям, которые не предполагают введение в стране иной валюты, кроме рубля, сказала Бокова. Поэтому надеяться на то, что в ближайшее время отечественный аналог биткоина запустят в классическую финансовую систему, не приходится. Это дело даже не завтрашнего дня, а отдалённого будущего.

«Считаю целесообразным не форсировать процесс, а проанализировать опыт более крупных экономик. Посмотреть, как регулирование происходит у них и какую пользу или вред получает страна от введения этого регулирования», — уточнила сенатор.

Она также добавила, что разработка регулирующих законов в России должна быть увязана с принятием общих международных правил игры, которые бы предусматривали единый понятийный аппарат в сфере оборота цифровых валют.

Россия удобна для майнинга

Эксперты настаивают на ускорении процесса, иначе российский бизнес может остаться без современного финансового инструмента, который при разумном использовании способен принести существенную пользу для экономики.

По мнению вице-президента Национальной ассоциации цифровой экономики Арсения Пояркова, если опустить все юридические криптовалютные нестыковки, главный вопрос, который остаётся открытым, звучит так: принесёт ли пользу экономике страны ввод регулирования биткоина или нет? В зависимости от ответа и нужно принимать решение о легализации «крипты». С другой стороны, самому биткоину от этого ни тепло, ни холодно — он просто останется в серой зоне, как это происходит сейчас.

При этом законодательное регулирование может принести пользу по части борьбы с теневыми цифровыми формами расчёта. Поярков показал это на примере американского потокового поставщика фильмов и сериалов Netflix, которому, притом что мультимедийный сервис является платным, удалось серьёзно потеснить дармовые торренты.

Большая расторопность с принятием регулирующих законов, считает член Ассоциации юристов России Дмитрий Захаров , нужна и ещё по одной важной причине. Дело в том, что Россия с её безграничными северными территориями имеет перед остальными странами, где занимаются майнингом криптовалют, неоспоримые преимущества. Сделать процесс более рентабельным гораздо сподручнее в полярных широтах, сведя к минимуму траты на охлаждение оборудования, уверен эксперт.

«На сегодня профицит генераций в России составляет 20 ГВт. Если эту мощность задействовать, то стоимость электроэнергии уменьшится. Майнинг — это как алюминиевый завод с ровным графиком потребления, без перепадов. Энергетики обслуживают такие майнинговые компании с большой охотой», — пояснил Захаров.

И всё-таки если открывать в России «шлюз» для криптовалют, то по этому пути стоит «гармонично и синхронно с другими странами, чтобы „не попасть первым под раздачу FATF“, убеждён член ТРГ „Финтех“ Центра компетенции по нормативному регулированию цифровой экономики Сколково Михаил Быковский.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний 6 июля заявил, что из приоритетных цифровых законопроектов, которые должны были быть приняты до 1 января будущего года, принят пока только один, да и тот разработан депутатами палаты. Остальные 19 правительственных проектов законов находятся в подвешенном состоянии.

»У нас в планах рассмотрение большого блока законов по развитию цифровой экономики, и не всё здесь идёт гладко. Есть законы, которые мы должны были рассмотреть и принять ещё вчера, но их пока нет в проектах», — пояснил председатель палаты.