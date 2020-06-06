США подставят плечо российскому рублю

Российский экономист предрек рост рубля и отечественной экономики из-за ошибок западных финансистов. Сверхнизкими ставками центробанков они готовы обрушить доллар, евро, фунт стерлингов, и тем самым, подставить плечо рублю.

Ранее эксперты банка Standard Chartered предсказали резкое падение доллара, если Федеральная резервная система США опустит ключевую ставку до отрицательных значений.

Российский экономист Василий Колташов считает, что так предпринимается попытка обеспечить поддержание пузырей на фондовом рынке и простимулировать неэффективную деятельность, чтобы не обанкротились банки-должники.

«Это совершенно ненормальное явление. Отрицательная ставка — верный признак больной экономики», — заявил Колташов в интервью издания «Свободная пресса».

По его словам, рост долларовой массы уже начал оказывать влияние на процессы в мировой экономике. Началось инфляционное повышение цен на нефть. России это выгодно. А доллар попал в тупиковую ситуацию.

В 2020 году из-за боязни девальвации ФРС и Банк Англии не стали вливать деньги в финансовую систему. В итоге начался обвал фондового рынка, затем кризис в реальной экономике, приведший к массовым увольнениям. Западным финансистам пришлось вливать деньги триллионами. Так, на балансе ФРС находятся бумаги на сумму более 7 триллионов долларов.

«Американский государственный долг растет стремительно, и, видимо, дойдет с 25 до 30 триллионов уже к концу этого года. Все это — заимствования и эмиссия в большом объеме», — заявил Колташов.

Он отметил, что в такой ситуации перед рублем и российским нефтяным сектором открываются неплохие возможности:

«Видимо, наша валюта будет дорожать. Если американцы этот процесс не остановят (в чем я очень сомневаюсь), инфляционная волна будет поднимать цены на нефть — повторение ситуации 1973 года».

По мнению Колташова, если отечественная экономика будет стабильна, а курс начнет расти, то РФ заинтересует иностранных инвесторов, включая британских и американских. Им станет интересно создание новых предприятий в России.

«Это может привести к перезапуску российской экономики и её росту. Просто нужно будет не совершать ошибок», — подытожил эксперт.