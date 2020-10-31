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Девальвация рубля сделала россиян на треть беднее 

Майк Габриелян 35 минут назад
Девальвация рубля сделала россиян на треть беднее
Фото: ТАСС
Эксперт объяснила, кому в России выгоден слабый рубль, и почему граждане обеднели на треть и вынуждены покупать валюту стран — политических оппонентов.
Госбюджет понёс большие расходы весной во время кризиса COVID-19 — государство активно поддерживало население и экономику. Возник бюджетный дефицит. Рубль ослаб, началась своеобразная девальвация, однако это оказалось выгодно российским экспортерам. Они увеличили прибыль и, соответственно, отчисления в бюджет. Так полагает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, передаёт «Прайм».

«Пока рубль слаб, отечественные экспортёры могут зарабатывать, демпингуя, раз девальвация позволяет. Пока бизнес работает, деньги поступают в бюджет, и казна может функционировать», — заявила Бодрова.

При этом она отметила, что ослабление рубля и девальвация негативно отразились на населении.

«В этом году по итогам 10 прошедших месяцев рубль ослаб к доллару на 28%. По сути каждый из нас стал беднее почти на треть», — сказала она.

Дешевый рубль ведёт к низкой покупательской способности населения. Половина товаров в российских магазинах — это импорт, поэтому они становятся дороже.
Это всё: Байден уронит рубль
Эксперт считает, что, допуская девальвацию, нельзя переходить логичные границы. Иначе население станет неплатежеспособным, начнутся новые кр