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«Весь декабрь будем карабкаться по „стене страха“» 

Лера Букина 14 минут назад
«Весь декабрь будем карабкаться по „стене страха“»
Фото: РИА Новости
Несмотря на то, что ситуацию на рынках можно охарактеризовать как вполне стабильную (рост фондовых актив по всему миру, подорожание нефти, укрепление рубля), волнение все равно присутствует, поскольку в будущем события могут развиваться совершенно по-разному. Об этом заявил генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин агентству «Прайм».
Отмечается, что именно к драгметаллам инвесторы утратили осторожность. Золото уже опустилось на 12% от максимума (и опускалось на 16%). По мнению Хохрина, оно будет опускаться и дальше. Однако эксперт допускает, что на рынке золота возможны любые движения.
Не так давно рынок акций США сравнили с паровозом, котел которого разорвет в скором будущем. Хохрин отметил, что данное сравнение хорошо описывает ожидания участников рынка от его роста.

«Продолжаем карабкаться по стене страха. И с тем набором опасений, что я в данный момент вижу, карабкаться продолжим, видимо, весь декабрь», — считает эксперт.

Хохрин отмечает, что растущая тенденция рынка США положительно влияет на отечественные акции, облигации и валюты. Эксперт пока не уверен в том, что российские акции и облигации будут увеличиваться, однако в ценовой их стабильности он не сомневается.
Также Хохрин установил рамки колебаний рубля — 74-78 единиц за доллар, 88-92 — за евро. По его мнению, рубль будет укрепляться, возможно, через какую-то паузу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что России предрекли глубокий экономический кризис.
Видео дня. В России расширят возможность использования ипотечных льгот
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Рынки , Экономика , Андрей Хохрин
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