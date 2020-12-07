«Весь декабрь будем карабкаться по „стене страха“» 

Несмотря на то, что ситуацию на рынках можно охарактеризовать как вполне стабильную (рост фондовых актив по всему миру, подорожание нефти, укрепление рубля), волнение все равно присутствует, поскольку в будущем события могут развиваться совершенно по-разному. Об этом заявил генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин агентству «Прайм».

Отмечается, что именно к драгметаллам инвесторы утратили осторожность. Золото уже опустилось на 12% от максимума (и опускалось на 16%). По мнению Хохрина, оно будет опускаться и дальше. Однако эксперт допускает, что на рынке золота возможны любые движения.

Не так давно рынок акций США сравнили с паровозом, котел которого разорвет в скором будущем. Хохрин отметил, что данное сравнение хорошо описывает ожидания участников рынка от его роста.

«Продолжаем карабкаться по стене страха. И с тем набором опасений, что я в данный момент вижу, карабкаться продолжим, видимо, весь декабрь», — считает эксперт.

Хохрин отмечает, что растущая тенденция рынка США положительно влияет на отечественные акции, облигации и валюты. Эксперт пока не уверен в том, что российские акции и облигации будут увеличиваться, однако в ценовой их стабильности он не сомневается.

Также Хохрин установил рамки колебаний рубля — 74-78 единиц за доллар, 88-92 — за евро. По его мнению, рубль будет укрепляться, возможно, через какую-то паузу.