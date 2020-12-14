Эксперт: подорожание нефти до $60 реалистично

По его словам, рост цен будет зависеть от темпов восстановления рынка и спроса на нефть. В настоящий момент спрос провоцирует замедленное изменение стоимости нефти, а ожидания участников рынка не оправдываются. В начале 2021 года можно ожидать спада ближе к $40 за баррель. Но уже следом, как заявил Юшков, возможен рост при условии отмены карантинных ограничений в мире, открытия границ, динамики спроса.

В данных условиях, по мнению специалиста, показатель в $60 за баррель можно назвать реалистичным.