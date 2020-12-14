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Названо условие для роста цен на нефть до $60 

Лера Букина 3 часа назад
Эксперт: подорожание нефти до $60 реалистично
Фото: ТАСС
По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, ситуация с ростом стоимости барреля нефти до $60 в будущем реальна, пишет «RT» со ссылкой на ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, рост цен будет зависеть от темпов восстановления рынка и спроса на нефть. В настоящий момент спрос провоцирует замедленное изменение стоимости нефти, а ожидания участников рынка не оправдываются. В начале 2021 года можно ожидать спада ближе к $40 за баррель. Но уже следом, как заявил Юшков, возможен рост при условии отмены карантинных ограничений в мире, открытия границ, динамики спроса.
В данных условиях, по мнению специалиста, показатель в $60 за баррель можно назвать реалистичным.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в последние дни декабря цены на российскую нефть Urals могут упасть.
Видео дня. Власти установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло
Рынки , Игорь Юшков , Финансовый университет , ФБА "Экономика сегодня"
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