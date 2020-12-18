Эксперт: рубль закончит 2020 год на уровне 71,5-73,5 за доллар

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На мировых рынках царят позитивные настроения. Такая ситуация помогает поддерживать спрос на рисковые активы развивающихся стран, включая рубль. Об этом «Российской газете» заявила аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева

Основной драйвер роста российской валюты — надежда на положительный эффект от вакцинирования против COVID-19, считает она.

Также, по ее словам, в США в ближайшие 10 дней должны принять новый пакет фискальных стимулов. Это положительным образом коснется динамики стоимости рисковых активов, а также российской валюты.

Кроме того, нельзя не упомянуть о благоприятном влиянии цен нефть, которые находятся на максимальных уровнях за девятимесячный период, считает эксперт.

Зайцева прогнозирует позитивный тренд на мировых финансовых площадках, который, по ее мнению, будет укреплять национальную валюту.

Она также считает, что с начала 2021 года интервенции регуляторов снизятся на 2,9 млрд рублей на фоне окончания программы продажи валюты, которая была получена ЦБ от сделки с акциями Сбера. Это, по ее мнению, уменьшит поддержку российской валюте регулирующими органами. Эксперт полагает, что к концу 2020 года рубль будет находиться в диапазоне 71,5-73,5 рубля за доллар и 87-90 рублей за евро.