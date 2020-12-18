Эксперт: курс биткоина может достичь $31 тысячи

Стоимость биткоина в 2021 году может возрасти до $31 тысячи, после чего будет наблюдаться стабилизация курса. Об этом заявил «Известиям» руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. 17 декабря были зафиксированы рекордные показатели роста криптовалюты — $23,5 тысячи. Также подорожали Ethereum, XRP, Chainlink. Что касается котировок биткоина, то они будут увеличиваться минимум до конца l квартала 2021 года, считают опрошенные изданием эксперты. Также, по их мнению, показатели могут продолжить расти до сентября. Тенденция охватит и другие криптовалюты, предполагают специалисты. На рост, по их мнению, будут влиять такие факторы, как вложения крупнейших организаций, а также нестабильная ситуация в мировой экономике. В том случае, если потребительский спрос будет восстанавливаться долго, то ожидается очередная эмиссия денежных средств в развитых странах, что привезет к укреплению криптовалют, считают они.

По мнению управляющего партнера EXANTE Алексея Кириенко, рост биткоина положительным образом повлияет и на спрос. Эксперт прогнозирует, что в первом полугодии 2021 года ожидается усиление волны роста биткоина, и он может значительно увеличиться в цене, но затем, майнеры захотят зафиксировать прибыль в районе $25 тысяч. Также Кириенко считает, что падение фондовых рынков, уменьшение активности инвестирования и действия регулятора могут вызвать падение биткоина.