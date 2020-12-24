Эксперт: доллар уже не будет стоить 65 рублей

В ближайшем будущем российская валюта не вырастет к отметке в 65 рублей по отношению к доллару, поскольку на рубль влияет большое количество негативных факторов, заявил агентству «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Речь идет о низких нефтяных котировках, пандемии COVID-19 и угрозе от санкций США. Тузов также подчеркнул, что для возвращения курса к 65 рублям за доллар требуется рост нефтяных цен, поскольку котировки являются основным фактором поддержки рубля.

Кроме того, он указал на то, что ситуация с мутацией коронавируса мешает росту котировок. Тузов отметил, что странам необходимо научиться противостоять пандемии, создавая безопасные условия на рабочих местах для скорейшего запуска предприятий, которым необходимо топливо.

Эксперт считает, что спрос на нефть в 2021 году увеличится, как и ее стоимость. Однако, по словам Тузова, этого будет недостаточно, для того чтобы американская валюта вернулась к докризисным показателям.