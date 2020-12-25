Эксперт назвала выгодные для инвестиций направления в 2021 году

Старший аналитик по инвестициям и рынкам британской финансовой компании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер заявила РИА Новости, что мировые инвесторы после «шокового» 2020 года будут заинтересованы в акциях технологических, фармацевтических предприятий, а также проектов, которые связаны медициной, пишет «Прайм».

Радикальная смена взглядов инвесторов относительно финансового рынка произошла на фоне пандемии COVID-19 в 2020 году, считает она. Также Стритер считает, что эпидемия определила дальнейшую стратегию инвесторов: переход на дистанционный формат работы, возросший спрос на технологии, а также потребность в качественных лекарственных средствах и медицине продиктовали приоритеты как на 2021 год, так и на последующие несколько лет.

По словам эксперта, акции технологических компаний все еще остаются одними из самых привлекательных для инвесторов. Изменившееся поведение потребителей в пандемию только подогревает спрос на технологии.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на сектор фармацевтики и медицины, говорит Стритер. Процесс разработки вакцины и эффективных лекарственных препаратов от COVID-19, по ее словам, будут привлекать инвесторов и на рынке акций, и в сделках по слиянию и поглощению. При этом, как она отметила, рост будет и в организациях, которые не имеют прямое отношение к вакцине от COVID-19.