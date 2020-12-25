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Стало известно, куда инвесторы вложат деньги в 2021 году 

Лера Букина 41 минуту назад
Эксперт назвала выгодные для инвестиций направления в 2021 году
Фото: РИА Новости
Старший аналитик по инвестициям и рынкам британской финансовой компании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер заявила РИА Новости, что мировые инвесторы после «шокового» 2020 года будут заинтересованы в акциях технологических, фармацевтических предприятий, а также проектов, которые связаны медициной, пишет «Прайм».
Радикальная смена взглядов инвесторов относительно финансового рынка произошла на фоне пандемии COVID-19 в 2020 году, считает она. Также Стритер считает, что эпидемия определила дальнейшую стратегию инвесторов: переход на дистанционный формат работы, возросший спрос на технологии, а также потребность в качественных лекарственных средствах и медицине продиктовали приоритеты как на 2021 год, так и на последующие несколько лет.
По словам эксперта, акции технологических компаний все еще остаются одними из самых привлекательных для инвесторов. Изменившееся поведение потребителей в пандемию только подогревает спрос на технологии.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на сектор фармацевтики и медицины, говорит Стритер. Процесс разработки вакцины и эффективных лекарственных препаратов от COVID-19, по ее словам, будут привлекать инвесторов и на рынке акций, и в сделках по слиянию и поглощению. При этом, как она отметила, рост будет и в организациях, которые не имеют прямое отношение к вакцине от COVID-19.
Ранее «Рамблер» сообщал, что вложения для россиян оказались не совсем безопасными в период эпидемии коронавируса, заявили доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич, а также экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. Так, россиянам предложили альтернативу банковскому вкладу — облигации, объяснив это тем, что от них можно получать выгодные дивиденды.
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Рынки , РИА Новости
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