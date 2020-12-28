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Биткоину предрекли сильное падение 

Лера Букина 2 часа назад
Эксперт предрек биткоину сильное падение
Фото: ТАСС
Кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев заявил РИА Новости Крым, что падения биткоина можно ждать если не до конца 2020 года, то в первый месяц 2021-го.
Ранее цена биткоина дважды за сутки установила рекорд, побив к вечеру 26 декабря отметку в 26 тысяч долларов, а к утру воскресенья он торговался на уровне 26,7 тысяч долларов. Согласно сведениям криптовалютной биржи Coindesk, за неделю цифровая валюта увеличила 10% стоимости.
Беляев подчеркнул, любая криптовалюта, которая выпускается частным образом, — «чисто спекулятивный актив, который не подкреплен ничем, кроме взаимного доверия владельцев и инвесторов данного криптоактива».
Кроме того, специалист отметил, что подорожание данного актива приходится на периоды нестабильности глобальной экономики. По словам Беляева, пандемия коронавируса создает такие обстоятельства. Как результат — инвесторы стараются вложить активы в криптовалюту, с целью их сохранения или приумножения, считает он.
Эксперт также уточнил, что ценные бумаги не демонстрируют сейчас стабильного роста. Что касается золота, то, по его словам, оно также просело в цене, не доказав своей безусловной надежности с точки зрения цены. По этой причине инвесторы стараются уйти в биткоин и сохранить деньги там.
По прогнозу Беляева, биткоин ждет скорое падение до половины его настоящей стоимости.
Ранее «Рамблер» сообщал, что всего в мире майнеры навсегда потеряли 3-5 млн биткоинов. Причиной могли стать забытые пароли или повреждения оборудования для майнинга.
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Комментарии
Рынки , Михаил Беляев , РИСИ , РИА Новости
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