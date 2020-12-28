Эксперт предрек биткоину сильное падение

Кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев заявил РИА Новости Крым, что падения биткоина можно ждать если не до конца 2020 года, то в первый месяц 2021-го.
Ранее цена биткоина дважды за сутки установила рекорд, побив к вечеру 26 декабря отметку в 26 тысяч долларов, а к утру воскресенья он торговался на уровне 26,7 тысяч долларов. Согласно сведениям криптовалютной биржи Coindesk, за неделю цифровая валюта увеличила 10% стоимости.
Беляев подчеркнул, любая криптовалюта, которая выпускается частным образом, — «чисто спекулятивный актив, который не подкреплен ничем, кроме взаимного доверия владельцев и инвесторов данного криптоактива».
Кроме того, специалист отметил, что подорожание данного актива приходится на периоды нестабильности глобальной экономики. По словам Беляева, пандемия коронавируса создает такие обстоятельства. Как результат — инвесторы стараются вложить активы в криптовалюту, с целью их сохранения или приумножения, считает он.
Эксперт также уточнил, что ценные бумаги не демонстрируют сейчас стабильного роста. Что касается золота, то, по его словам, оно также просело в цене, не доказав своей безусловной надежности с точки зрения цены. По этой причине инвесторы стараются уйти в биткоин и сохранить деньги там.
По прогнозу Беляева, биткоин ждет скорое падение до половины его настоящей стоимости.
Ранее «Рамблер» сообщал, что всего в мире майнеры навсегда потеряли 3-5 млн биткоинов. Причиной могли стать забытые пароли или повреждения оборудования для майнинга.