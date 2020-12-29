Эксперты ожидают падения цен на нефть до $30 за баррель

Действующий президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий в себя пакет экономической поддержки граждан в размере $900 млрд на фоне пандемии COVID-19. Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева заявила, что информация о подписании документа будет дополнительным образом оказывать поддержку нефтяным ценам на предновогодней неделе. Она также подчеркнула, что сегодня объем торгов снижен на фоне новогодних праздников, пишут «Известия».

По словам директора практики «Госрегулирование ТЭК» VYGON Consulting Дарьи Козловой, ситуация с коронавирусом создала идеальный шторм на рынке нефти. Отмечается, что в апреле-мае спрос на нефть был сокращен практически на 30 млн баррелей в сутки, что являлось беспрецедентным снижением. Она добавила, что локдауны в мире будут влиять на скорость восстановления спроса. Она предполагает, что спрос не будет возвращен к докризисным показателям ранее 2022 года.

По мнению аналитика QBF Олега Богданова , в I квартале 2021 года ожидается развитие негативного сценария на глобальных рынках. Риски увеличатся, рынки активов будут падать, в том числе и нефть. Он прогнозирует падение цен на нефть к уровню $30–35 за баррель.

Как заявил президент Российского независимого топливного союза Павел Баженов , в 2021 году не стоит рассчитывать на предкризисные цены на нефть. Он считает, что цены на топливо в России будут изменяться по сценарию 2020 года — не выше инфляции. Баженов прогнозирует, что мировые котировки будут находиться в диапазоне $45–50 за баррель.