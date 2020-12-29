Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0063
11.12
1.2117
21.12
13.12

Ценам на нефть спрогнозировали падение до $30 за баррель 

Лера Букина 56 минут назад
Эксперты ожидают падения цен на нефть до $30 за баррель
Фото: EPA
Действующий президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий в себя пакет экономической поддержки граждан в размере $900 млрд на фоне пандемии COVID-19. Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева заявила, что информация о подписании документа будет дополнительным образом оказывать поддержку нефтяным ценам на предновогодней неделе. Она также подчеркнула, что сегодня объем торгов снижен на фоне новогодних праздников, пишут «Известия».
По словам директора практики «Госрегулирование ТЭК» VYGON Consulting Дарьи Козловой, ситуация с коронавирусом создала идеальный шторм на рынке нефти. Отмечается, что в апреле-мае спрос на нефть был сокращен практически на 30 млн баррелей в сутки, что являлось беспрецедентным снижением. Она добавила, что локдауны в мире будут влиять на скорость восстановления спроса. Она предполагает, что спрос не будет возвращен к докризисным показателям ранее 2022 года.
По мнению аналитика QBF Олега Богданова, в I квартале 2021 года ожидается развитие негативного сценария на глобальных рынках. Риски увеличатся, рынки активов будут падать, в том числе и нефть. Он прогнозирует падение цен на нефть к уровню $30–35 за баррель.
Как заявил президент Российского независимого топливного союза Павел Баженов, в 2021 году не стоит рассчитывать на предкризисные цены на нефть. Он считает, что цены на топливо в России будут изменяться по сценарию 2020 года — не выше инфляции. Баженов прогнозирует, что мировые котировки будут находиться в диапазоне $45–50 за баррель.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно данным Всемирного банка, в 2021 году цены на нефть поднимутся с $41 до $44 за баррель, а в 2022 году — до $50.
Видео дня. С 1 января в России вступят в силу новые правила и законы
Комментарии
Рынки , Павел Баженов , Дональд Трамп , Олег Богданов , Wal-Mart Stores , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть