Цена биткоина впервые превысила $34 тысяч 

Стоимость биткоина превысила 34 тысячи долларов. Криптовалюта обновила исторический максимум. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
На крупнейшей криптовалютной бирже Binance стоимость установилась на отметке 34 102 долларов (08.30 мск).
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену на биржах, биткоин подорожал на 16,56%, до 34 193 долларов.
Самая популярная криптовалюта (на ее долю приходится более 70% рынка) взлетела в цене в последние две недели минувшего года. Накануне, как сообщал «Рамблер», криптовалюта преодолела планку в 30 тысяч долларов.