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Хорватия приняла американский танкер в новый газовый терминал 

News.ru и ещё 2 3 часа назад
США начали коммерческую поставку газа в Хорватию
Фото: Reuters
Хорватия с 1 января 2021 года начала полноценное коммерческое использование терминала по приёму сжиженного природного газа (СПГ) на острове Крк.
Первую партию голубого топлива на объект доставил танкер Tristar Ruby с отгрузочного терминала Cove Point (Мэриленд, США), сообщает LNG Hrvatska d. o. o.
Платформа Gas Infrastracture Europe с января отслеживает поступление газа с терминала на острове Крк в европейскую газотранспортную систему, согласно её данным, за первый день было принято 4 млн кубометров топлива.
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Основой для нового хорватского терминала является судно-регазификатор LNG Croatia, до модификации бывшее газовозом Golar Viking. Корабль построили в 2005 году на южнокорейской верфи, в 2020 году его переоснащали в Китае и Хорватии. Совладельцами терминала являются Hrvatska elektroprivreda d. d. (85%) и Plinacro d. o. o. (15%).
Первоначально мощность объекта заявлялась на уровне от 4 до 6 млн тонн в год, однако в действующей конфигурации терминал может принять до 2,6 млн тонн газа в год. Хорватия потребляет около 2,9 млн тонн ежегодно, при этом почти весь объём обеспечен «Газпромом». В связи с этим перспективы загрузки терминала оценивались на основании возможности поставок в другие страны — Венгрию и, возможно, Украину.
Как передавал NEWS.ru, объём транзита газа в Европу через Украину сократился на 38% в 2020 году, составив 55,8 млрд кубометров.
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Рынки , Газпром
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